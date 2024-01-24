Как выглядит место крушения самолета Ил-76 с военнопленными. Фоторепортаж
В Белгородской области потерпел крушение военный самолет Ил-76. По данным Минобороны России, на его борту находились 74 человека, из которых 65 — украинские пленные, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Самолет был сбит зенитным комплексом ВСУ из Харьковской области, заявило военное ведомство
Военно-транспортный самолет Ил-76 сбили 24 января около 11:15. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочановском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.
Минобороны заявило, что атаку совершили ВСУ с территории Харьковской области из села Липцы, и назвало поражение самолета «терактом киевского режима». Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет, добавили в министерстве. Самолет выполнял рейс по маршруту аэродром Чкаловский-Белгород для перевозки украинских военнослужащих с целью обмена, отметили в Минобороны.
Все находившиеся на борту погибли. В самолете летели трое сопровождающих и шесть членов экипажа. Там также находились 65 украинских военнопленных. Их пофамильный список опубликовала главный редактор «России Сегодня» Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, самолет упал в поле неподалеку от населенного пункта. «Сейчас место крушения оцеплено. Все оперативные службы находятся на месте, проводятся следственные мероприятия. К месту направляется комиссия для установления причин катастрофы», — указал он.
Экипаж Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии на самолет, поэтому нет никаких сомнений, что самолет был сбит, заявил первый замглавы комитета по обороне Совета Федерации Виктор Бондарев в эфире телеканала «Вместе РФ».
Начальник подразделения группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский у места крушения самолета
Глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов заявил, что Ил-76 был «сбит тремя ракетами Patriot или IRIS-T». По его словам, следом летел еще один самолет, в котором находились около 80 пленных, его успели развернуть.
Позднее в военной разведке Украины подтвердили, что на среду планировался обмен пленными. В Киеве сейчас проверяют информацию, озвученную российской стороной, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
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