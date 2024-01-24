Как выглядит место крушения самолета Ил-76 с военнопленными. Фоторепортаж

Минобороны заявило, что атаку совершили ВСУ с территории Харьковской области из села Липцы, и назвало поражение самолета «терактом киевского режима». Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет, добавили в министерстве. Самолет выполнял рейс по маршруту аэродром Чкаловский-Белгород для перевозки украинских военнослужащих с целью обмена, отметили в Минобороны.

Все находившиеся на борту погибли. В самолете летели трое сопровождающих и шесть членов экипажа. Там также находились 65 украинских военнопленных. Их пофамильный список опубликовала главный редактор «России Сегодня» Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.