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Военная операция на Украине ,  
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Как выглядит место крушения самолета Ил-76 с военнопленными. Фоторепортаж

Появились кадры с места падения разбившегося в Белгородской области Ил-76
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгородской области потерпел крушение военный самолет Ил-76. По данным Минобороны России, на его борту находились 74 человека, из которых 65 — украинские пленные, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Самолет был сбит зенитным комплексом ВСУ из Харьковской области, заявило военное ведомство
Военно-транспортный самолет Ил-76 сбили&nbsp;24 января около 11:15.&nbsp;Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о &laquo;происшествии&raquo; в Корочановском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.&nbsp;
Фото: Reuters

Военно-транспортный самолет Ил-76 сбили 24 января около 11:15. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочановском районе и заявил, что срочно направляется на место событий. 

Минобороны заявило, что атаку совершили ВСУ с территории Харьковской области из села Липцы, и назвало поражение самолета &laquo;терактом киевского режима&raquo;. Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет, добавили в министерстве. Самолет выполнял рейс по маршруту аэродром Чкаловский-Белгород для перевозки украинских военнослужащих с целью обмена, отметили в Минобороны. Все находившиеся на борту погибли. В самолете летели трое сопровождающих и шесть членов экипажа. Там также находились 65 украинских военнопленных. Их пофамильный список опубликовала главный редактор &laquo;России Сегодня&raquo; Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.
Фото: Reuters

Минобороны заявило, что атаку совершили ВСУ с территории Харьковской области из села Липцы, и назвало поражение самолета «терактом киевского режима». Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет, добавили в министерстве. Самолет выполнял рейс по маршруту аэродром Чкаловский-Белгород для перевозки украинских военнослужащих с целью обмена, отметили в Минобороны.

Все находившиеся на борту погибли. В самолете летели трое сопровождающих и шесть членов экипажа. Там также находились 65 украинских военнопленных. Их пофамильный список опубликовала главный редактор «России Сегодня» Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, самолет упал в поле неподалеку от населенного пункта. &laquo;Сейчас место крушения оцеплено. Все оперативные службы находятся на месте, проводятся следственные мероприятия. К месту направляется комиссия для установления причин катастрофы&raquo;,&nbsp;&mdash; указал он.
Фото: Павел Колядин / ТАСС

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, самолет упал в поле неподалеку от населенного пункта. «Сейчас место крушения оцеплено. Все оперативные службы находятся на месте, проводятся следственные мероприятия. К месту направляется комиссия для установления причин катастрофы», — указал он.

Экипаж&nbsp;Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии на самолет, поэтому нет никаких сомнений, что самолет был сбит,&nbsp;заявил первый замглавы комитета по обороне Совета Федерации Виктор Бондарев в эфире телеканала &laquo;Вместе РФ&raquo;.
Фото: Павел Колядин / ТАСС

Экипаж Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии на самолет, поэтому нет никаких сомнений, что самолет был сбит, заявил первый замглавы комитета по обороне Совета Федерации Виктор Бондарев в эфире телеканала «Вместе РФ».

Начальник подразделения группировки войск &laquo;Запад&raquo; Сергей Зыбинский у места крушения самолета
Фото: Павел Колядин / ТАСС

Начальник подразделения группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский у места крушения самолета

Глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов заявил, что Ил-76 был &laquo;сбит тремя ракетами Patriot или IRIS-T&raquo;. По его словам, следом летел еще один самолет, в котором находились около 80 пленных, его успели развернуть. Позднее в военной разведке Украины подтвердили, что на среду планировался обмен пленными. В Киеве сейчас проверяют информацию, озвученную российской стороной, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
Фото: Павел Колядин / ТАСС

Глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов заявил, что Ил-76 был «сбит тремя ракетами Patriot или IRIS-T». По его словам, следом летел еще один самолет, в котором находились около 80 пленных, его успели развернуть.

Позднее в военной разведке Украины подтвердили, что на среду планировался обмен пленными. В Киеве сейчас проверяют информацию, озвученную российской стороной, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости
Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости
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