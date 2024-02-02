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Военная операция на Украине ,  
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Киев попросил Россию передать тела погибших при крушении Ил-76 пленных

ГУР: Украина попросила Россию передать тела погибших при крушении Ил-76 пленных
Сюжет
Военная операция на Украине
Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что Украина обратилась к России с просьбой о передаче тел. Самолет Ил-76 был сбит при подлете к Белгороду, заявили власти. На его борту находились 65 пленных украинцев

Украина попросила Россию передать тела погибших при крушении в Белгородской области самолета Ил-76 пленных, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, его слова приводит УНИАН.

«Украина обращалась и продолжает обращаться о передаче тел», — сказал Юсов.

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По его словам, Киев также настаивает на проведении «беспристрастного международного расследования» катастрофы. Ранее о том, что Украина будет добиваться международного расследования крушения Ил-76, заявил президент Владимир Зеленский. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на это: «Если он [Зеленский] имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима — оно однозначно нужно». Позднее Владимир Путин заявил, что Москва также настаивает на международном расследовании.

Самолет Ил-76, на борту которого находились в том числе 65 пленных украинских военнослужащих, был сбит при подлете к Белгороду, заявили власти. Российская сторона сообщила, что должен был пройти обмен пленными в формате «192 на 192», однако он не состоялся из-за крушения. Минобороны обвинило в катастрофе Киев. Ведомство заявило, что две ракеты были запущены из Харьковской области. Путин также говорил, что самолет с военнопленными был сбит Украиной. Экспертиза установила, что по нему попали из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, заявил позднее президент. Глава государства не исключил, что Киев мог случайно сбить Ил-76, но отметил, что это все равно является преступлением по неосторожности.

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Елена Чернышова
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