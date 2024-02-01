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Военная операция на Украине ,  
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Следователи идентифицировали тела погибших при крушении Ил-76

СК: тела погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области идентифицированы
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Военная операция на Украине
Ил-76 с украинскими пленными разбился 24 января. СК сообщил, что идентифицировал тела всех 65 военных ВСУ, шести членов экипажа и трех сотрудников военной полиции. По данным Москвы, Киев сбил самолет из ЗРК Patriot

Следователи идентифицировали тела погибших при крушении Ил-76
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На месте крушения Ил-76 ВКС России в Белгородской области изъяли более 670 фрагментов тел погибших, останки идентифицированы, сообщил Следственный комитет в телеграм-канале.

«Результаты проведения генетических экспертиз позволили сделать однозначный вывод о принадлежности изъятых фрагментов тел шести членам экипажа, трем сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим, погибшим при крушении самолета в результате атаки Вооруженных сил Украины 24 января 2024 года», — сказано в сообщении. Украинцев перемещали для обмена с Киевом.

Помимо фрагментов тел были найдены личные документы. При идентификации использовали также биологический материал, который всегда берут у задержанных украинских военных для установления генетического профиля.

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Самолет упал 24 января у села Яблоново в Белгородской области. Накануне, 31 января, президент Владимир Путин сообщил, что он был сбит американским зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) Patriot, это установила экспертиза. По словам главы государства, украинская сторона могла случайно сбить Ил-76, но это все равно является преступлением по неосторожности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет настаивать на международном расследовании катастрофы с российским самолетом, на борту которого находились украинские военнослужащие.

В Кремле в ответ на это отметили, что Россия согласна на международное расследование при условии, что крушение Ил-76 будут рассматривать в качестве «преступного действия киевского режима».

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