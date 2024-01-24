В Белгородской области разбился Ил-76
В Белгородской области разбился самолет Ил-76, сообщил источник РБК близкий к МЧС. О крушении самолета также сообщили телеграм-канал 112 и телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на источники, и SHOT со ссылкой на очевидцев.
По данным источника РБК, близкого к МЧС, на борту находились 63 человека. Инцидент произошел в районе военного аэродрома, когда самолет заходил на посадку.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочановском районе и заявил, что срочно направляется на место событий. По его словам, там уже работают следователи и специалисты МЧС.
РБК направил запрос в администрацию Корочанского района, в Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны, обратился за комментарием в ГУ МЧС по Белгородской области.
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