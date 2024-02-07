«РИА Новости» сообщило, что Блиновская сидит в СИЗО с учеными

Елена Блиновская (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Блогер Елена Блиновская находится в московском СИЗО № 6 «Печатники» в одной камере с доктором наук и кандидатом наук, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Елена Блиновская содержится в обычной четырехместной камере, у нее две соседки — доктор наук и кандидат наук», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника «РИА Новости», сокамерницы блогера также впервые находятся в месте лишения свободы. Он пояснил, что соседей для заключенных часто подбирают так, чтобы между ними не возникало конфликтов.

По данным столичной прокуратуры, блогер находится в СИЗО № 6 для женщин, расположенном на юго-востоке Москвы по адресу: ул. Шоссейная, д. 92.

Елену Блиновскую отправили в следственный изолятор 22 января из-за нарушений условий домашнего ареста. По версии следствия, Блиновская «цинично пренебрегала» установленными ограничениями. Она не признала вину.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года по обвинению в неуплате налогов на сумму 918 млн руб. и отмывании денег в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК; по первой статье максимальное наказание — три года лишения свободы, по второй — семь).

Обвинения по тем же статьям предъявлены ее мужу Алексею Блиновскому, суд запретил ему определенные действия, в том числе использование интернета. Адвокат Наталия Сальникова сообщала, что по делу были арестованы активы супругов на 64 млрд руб.

В январе Следственный комитет предъявил Блиновской новые обвинения из-за неправомерного оборота средств платежей группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 187 УК). После этого Сальникова рассказала о намерении блогера и ее семьи заявить о своем банкротстве.