Адвокат заявила, что Блиновская подаст на банкротство

Семья Блиновских и связанные с ними компании будут вынуждены объявить о банкротстве, так как «источники погашения налоговой задолженности сведены к нулю», заявила адвокат блогера. Ранее суд отправил ее в СИЗО до 26 апреля

Елена Блиновская, ее супруг Алексей и адвокат Наталья Сальникова (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Блогер Елена Блиновская, ее супруг и родители намерены заявить о своем банкротстве, сообщила адвокат Наталия Сальникова.

«Складывается ситуация, в которой Елена, ее муж и родители вынуждены будут заявить о банкротстве. Таким образом, Елена Олеговна просто физически не сможет погасить ущерб государству, который даже еще не установлен в рамках предварительного следствия по уголовному делу», — рассказала она (цитата по ТАСС).

По словам Сальниковой, из-за ареста имущества и счетов семьи Блиновских «источники погашения налоговой задолженности сведены к нулю».

Адвокат сообщила, что накануне Замоскворецкий суд продлил сроки арестов на квартиру родителей Блиновской, которая была получена в порядке приватизации, а также на расчетные счета с пенсионными накоплениями. Помимо прочего, дополнительно была арестована недвижимость бывшей супруги ее брата, денежные средства ООО «Аквакультура-Хибины» и счета компаний, к которым имеет отношение муж блогера Алексей Блиновский

«С учетом того, что счета компаний заблокированы с июня 2023 года (каждая на сумму 918 млн руб.) все компании, видимо, в ближайшее время подадут заявление о банкротстве», — добавила адвокат, отметив, что судебное заседание 24 января длилось более 10 часов.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Ее обвинили в неуплате налогов на сумму порядка 1 млрд руб. (ч.2 ст. 198 УК) и отмывании денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК), максимальное наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы на три и семь лет соответственно. Аналогичные обвинения предъявлены ее супругу, суд избрал для него меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Следователи считают, что в 2019-2021 годах Блиновская не уплатила НДФЛ и НДС на сумму 918 млн руб. Она использовала упрощенную схему налогообложения как индивидуальный предприниматель, которая предусматривает ежегодные доходы не более 150 млн руб. Однако следствие считает, что блогер получала больше. Ее общая задолженность достигает 1,4 млрд руб., так как в эту сумму включены пени и штрафы.

Сальникова ранее сообщала, что в рамках уголовного дела были арестованы активы Блиновских на сумму 64 млрд руб.

С 28 апреля Блиновская находилась под домашним арестом, однако 24 января суд изменил меру пресечения и отправил ее в СИЗО до 26 апреля. СК также предъявил Блиновской новые обвинения о неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору.