Небензя: США хотят разжечь конфликт на Ближнем Востоке ударами по Сирии и Ираку

Небензя обвинил США в попытке разжечь конфликт в регионе ударами по Сирии

Удары Соединенных Штатов по Сирии и Ираку направлены на разжигание конфликта на Ближнем Востоке, заявил постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации. Трансляция шла на Youtube-канале ООН.

«Очевидно, что американские авиаудары специально рассчитаны на дальнейшее разжигание конфликта», — сказал дипломат.

Целями ударов, по его словам, стали объекты и позиции Вооруженных сил Сирии на востоке страны, в основном в провинции Дейр-эз-Зор, где сирийские военные продолжают борьбу с ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация).

Россия считает удары по Сирии и Ираку попыткой администрации США «спасти свой имидж» на международной арене в преддверии президентских выборов, добавил Небензя. Дипломат назвал действия Вашингтона «попытками поиграть мускулами».

Небензя выступал на заседании, созванном по инициативе России из-за ударов США по территории Сирии и Ирака. Американская авиация начала наносить их в ночь на 3 февраля, целями стали более 85 объектов, которые используют иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) и поддерживаемые им группировки. Под удары попали командные и разведывательные центры, ракетные установки, склады дронов и логистические объекты. Иракские и сирийские власти сообщали о жертвах среди мирных жителей после ударов.

Действия США стали ответом на гибель трех американских военнослужащих во время атаки дрона на военную базу Tower 22 у границы Иордании и Сирии 28 января. США обвинили в этом боевиков, поддерживаемых Ираном, Тегеран отрицал причастность.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон планирует нанести дополнительные удары по проиранским группировкам на Ближнем Востоке. Однако речь не идет о «бессрочной военной кампании», заверили в Белом доме.