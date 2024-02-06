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Небензя обвинил США в попытке разжечь конфликт в регионе ударами по Сирии

Небензя: США хотят разжечь конфликт на Ближнем Востоке ударами по Сирии и Ираку

Удары Соединенных Штатов по Сирии и Ираку направлены на разжигание конфликта на Ближнем Востоке, заявил постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации. Трансляция шла на Youtube-канале ООН.

«Очевидно, что американские авиаудары специально рассчитаны на дальнейшее разжигание конфликта», — сказал дипломат.

Целями ударов, по его словам, стали объекты и позиции Вооруженных сил Сирии на востоке страны, в основном в провинции Дейр-эз-Зор, где сирийские военные продолжают борьбу с ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация).

Россия считает удары по Сирии и Ираку попыткой администрации США «спасти свой имидж» на международной арене в преддверии президентских выборов, добавил Небензя. Дипломат назвал действия Вашингтона «попытками поиграть мускулами».

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Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Небензя выступал на заседании, созванном по инициативе России из-за ударов США по территории Сирии и Ирака. Американская авиация начала наносить их в ночь на 3 февраля, целями стали более 85 объектов, которые используют иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) и поддерживаемые им группировки. Под удары попали командные и разведывательные центры, ракетные установки, склады дронов и логистические объекты. Иракские и сирийские власти сообщали о жертвах среди мирных жителей после ударов.

Действия США стали ответом на гибель трех американских военнослужащих во время атаки дрона на военную базу Tower 22 у границы Иордании и Сирии 28 января. США обвинили в этом боевиков, поддерживаемых Ираном, Тегеран отрицал причастность.

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон планирует нанести дополнительные удары по проиранским группировкам на Ближнем Востоке. Однако речь не идет о «бессрочной военной кампании», заверили в Белом доме.

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