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Политика ,  
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В Сирии и Ираке рассказали о последствиях ударов США

Минобороны Сирии заявило о погибших и пострадавших при ночных ударах США
Власти Сирии заявили о гибели нескольких человек, в том числе мирных жителей, а в Ираке предупредили о «тяжелых последствиях для региона». США ударили по иранским объектам после атаки на свою базу и гибели трех военных

В результате авиаударов США по районам на востоке Сирии в ночь на 3 февраля погибли и пострадали несколько мирных жителей и военнослужащих, сообщает агентство Sana со ссылкой на Минобороны страны. Их число в ведомстве не уточнили.

Как заявили в ведомстве, атаке подверглись ряд городов и объектов, что привело к ущербу «государственной и частной собственности».

Кроме того, по данным посольства Ирана в Сирии, утром в пятницу, 2 февраля, в результате авиаудара по пригороду Дамаска погиб один из советников Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Саид Алидади. В этой атаке иранские дипломаты обвинили Израиль. Израильская сторона это пока не комментировала.

США начали удары по проиранским группировкам в Сирии и Ираке
Политика
Фото: Ezra Acayan / Getty Images

Официальный представитель Вооруженных сил Ирака Яхья Расул сообщил, что под удары попали город Эль-Каим на востоке страны и приграничные районы Ирака и Сирии, передает иранское агентство Irna. Он назвал действия США нарушением иракского суверенитета, которые могут привести к подрыву региональной стабильности. «Нападения представляют собой серьезную угрозу для Ирака и приведут к тяжелым последствиям для региона», — заявили в офисе премьер-министра Мухаммеда Шиа ас-Судани.

Удары США были нацелены на объекты иранского Корпуса стражей исламской революции и связанных с ним группировок на сирийской и иракской территориях. Военные выпустили более 125 боеприпасов по 85 целям, в том числе командным центрам, разведцентрам, ракетным установкам, складам дронов, а также логистическим объектам, заявляло Центральное командование.

Директор по операциям Объединенного штаба генерал-лейтенант Дуглас Симс заявил, что, по предварительным данным, США поразили «именно то, что хотели поразить». «Мы знаем, что боевики используют эти объекты. Мы нанесли эти удары сегодня вечером, понимая, что, вероятнее всего, будут потери среди людей, которые используют эти объекты», — сказал он (цитата по CNN).

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Удары стали ответом на гибель трех американских военнослужащих во время атаки дрона на военную базу Tower 22 у границы Иордании и Сирии 28 января. По словам президента США Джо Байдена, ее осуществили поддерживаемые Ираном боевики, которые действуют в Сирии и Ираке. В Иране отрицают свою причастность. 

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Сирия Ирак Иран Ближний Восток Иордания авиаудар
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