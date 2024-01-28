Пентагон сообщил о первых потерях армии США с начала войны в Газе
В результате атаки неизвестного беспилотника в Иордании армия США понесла потери: убиты трое военнослужащих, 25 ранены, сообщает CNN со ссылкой на Центральное командование США. Это первый случай, когда Пентагон признал потери от подобной атаки с момента начала войны в Газе и обострения на Ближнем Востоке.
По состоянию на 26 января на силы США и их союзников в Ираке и Сирии было совершено более 158 схожих атак. Они начались вскоре после начала боевых действий в Израиле и Газе.
Материал дополняется.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы