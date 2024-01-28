 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Пентагон сообщил о первых потерях армии США с начала войны в Газе

Пентагон: при атаке беспилотника в Иордании погибли трое американских военных
Фото: U.S. Department of Defense / National Security Archive via Getty Images
Фото: U.S. Department of Defense / National Security Archive via Getty Images

В результате атаки неизвестного беспилотника в Иордании армия США понесла потери: убиты трое военнослужащих, 25 ранены, сообщает CNN со ссылкой на Центральное командование США. Это первый случай, когда Пентагон признал потери от подобной атаки с момента начала войны в Газе и обострения на Ближнем Востоке.

По состоянию на 26 января на силы США и их союзников в Ираке и Сирии было совершено более 158 схожих атак. Они начались вскоре после начала боевых действий в Израиле и Газе.

Материал дополняется.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 97,09 (+0,46) Инвестиции, 26 янв, 16:29 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 89,52 (+0,86) Инвестиции, 26 янв, 16:29
NBC узнал о планах США заморозить продажу оружия для давления на Израиль Политика, 19:55
Пентагон сообщил о первых потерях армии США с начала войны в Газе Политика, 19:38
Глава УЕФА не смог объяснить разницу в отношении к России и Израилю Спорт, 19:36
Гладков сообщил об ударе дроном-камикадзе по экскаватору в Колотиловке Политика, 19:36
ЦИК сообщила, когда рассмотрит вопрос регистрации Путина на выборы Политика, 19:20
Глава СВР Нарышкин оценил будущее Украины при нынешней власти Политика, 19:13
Bloomberg оценил последствия атаки хуситов на танкер с российской нафтой Политика, 19:08
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Даниил Медведев опередил Марию Шарапову по призовым за карьеру Спорт, 18:52
Михалков заявил, что не рассказывал Путину про «голую вечеринку» Ивлеевой Политика, 18:47
Лукашенко предложил Путину «махнуть» в Антарктиду Политика, 18:26
Матч Кубка Англии прервали на полчаса из-за драки болельщиков Спорт, 18:24
Идеальная доступность: где жить в Москве, чтобы не стоять в пробках РБК и ПИК, 18:14
МВД начало поиск парашютиста, прыгнувшего с многоэтажки в Балашихе Общество, 18:00
Вандалы залили супом «Мону Лизу» в Лувре. Видео Общество, 17:51