Пентагон сообщил о первых потерях армии США с начала войны в Газе

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В результате атаки неизвестного беспилотника в Иордании армия США понесла потери: убиты трое военнослужащих, 25 ранены, сообщает CNN со ссылкой на Центральное командование США. Это первый случай, когда Пентагон признал потери от подобной атаки с момента начала войны в Газе и обострения на Ближнем Востоке.

По состоянию на 26 января на силы США и их союзников в Ираке и Сирии было совершено более 158 схожих атак. Они начались вскоре после начала боевых действий в Израиле и Газе.

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