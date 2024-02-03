Заседание Совбеза ООН из-за ночных ударов США запланировали на 5 февраля

Совет Безопасности ООН (Нью-Йорк, США) (Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Заседание Совета Безопасности ООН в связи с ночными ударами США по территории Сирии и Ирака планируют назначить на 16:00 по Нью-Йорку (00:00 по московскому времени) 5 февраля. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Мы только что запросили срочное заседание СБ ООН в связи с угрозами миру и безопасности, созданными ударами США по Ираку и Сирии. Председательствующие в этом месяце гайанцы планируют назначить его на 16:00 по Нью-Йорку/полночь по Москве 5 февраля», — написал он в телеграм-канале.

В ночь на 3 февраля США атаковали более 85 объектов проиранских группировок в Сирии и Ираке в качестве ответной меры на удар беспилотника по американской военной авиабазе у границы Иордании 28 января. Тогда погибли трое американских военных, еще по меньшей мере 34 человека ранены. Ответственность за атаку беспилотника взяло на себя «Исламское сопротивление в Ираке», в состав которого в том числе входит проиранское движение «Катаиб Хезболлах», действующее в Ираке и Сирии.

В Дамаске и Багдаде сообщили о гибели и ранении нескольких мирных жителей и военнослужащих в результате ударов. МИД Ирана осудил атаку.