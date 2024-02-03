 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Заседание Совбеза ООН из-за ночных ударов США запланировали на 5 февраля

Постпредство России анонсировало 5 февраля заседание Совбеза ООН по ударам США
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война с хуситами
Совет Безопасности ООН (Нью-Йорк, США)
Совет Безопасности ООН (Нью-Йорк, США) (Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Заседание Совета Безопасности ООН в связи с ночными ударами США по территории Сирии и Ирака планируют назначить на 16:00 по Нью-Йорку (00:00 по московскому времени) 5 февраля. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Мы только что запросили срочное заседание СБ ООН в связи с угрозами миру и безопасности, созданными ударами США по Ираку и Сирии. Председательствующие в этом месяце гайанцы планируют назначить его на 16:00 по Нью-Йорку/полночь по Москве 5 февраля», — написал он в телеграм-канале.

Россия потребовала заседания Совбеза ООН из-за ночных ударов США
Политика
Совет Безопасности ООН (Нью-Йорк,&nbsp;США)
В ночь на 3 февраля США атаковали более 85 объектов проиранских группировок в Сирии и Ираке в качестве ответной меры на удар беспилотника по американской военной авиабазе у границы Иордании 28 января. Тогда погибли трое американских военных, еще по меньшей мере 34 человека ранены. Ответственность за атаку беспилотника взяло на себя «Исламское сопротивление в Ираке», в состав которого в том числе входит проиранское движение «Катаиб Хезболлах», действующее в Ираке и Сирии.

В Дамаске и Багдаде сообщили о гибели и ранении нескольких мирных жителей и военнослужащих в результате ударов. МИД Ирана осудил атаку.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина

Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»

СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке

Друг семьи Николая Дроздова рассказал о его состоянии

Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер

7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики

В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций

Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше

Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года

Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности

Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности
Теги
Совбез ООН Россия США Иран Ирак Сирия
Материалы по теме
Россия потребовала заседания Совбеза ООН из-за ночных ударов США
Политика
Иран осудил атаки США на Ирак и Сирию
Политика
В Ираке 16 человек погибли в результате ударов США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 98,64 (+1,24) Инвестиции, 02 фев, 16:55 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 90,66 (+0,43) Инвестиции, 02 фев, 16:55
Ирак отказался стать территорией для «сведения счетов» между странами Политика, 20:39
Помощник депутата от АдГ уволился на фоне обвинений в работе на Россию Политика, 20:29
Ирландские националисты впервые в истории возглавили Северную Ирландию Политика, 20:19
В Венгрии согласились оплатить поставки военного снаряжения на Украину Политика, 20:17
Le Parisien узнала о принятом Мбаппе решении летом перейти в «Реал» Спорт, 20:12
Подозреваемого в убийстве бойца MMA Мутаева задержали в Дагестане Спорт, 19:55
МЧС сообщило о применении спецтехники для разбора завалов в Лисичанске Общество, 19:47
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
МЧС сообщило о пяти погибших при обстреле пекарни в Лисичанске Политика, 19:44
В Чили начались масштабные лесные пожары. Видео Общество, 19:41
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске. Видео Общество, 19:26
В США в гараже нашли ядерную ракету времен холодной войны Общество, 19:24
Квартиры с отделкой, которые сдадут уже в этом году РБК и ПИК, 19:19
Четвертая ракетка России вышла в финал турнира WTA в Австрии Спорт, 19:18
Россия сообщила МАГАТЭ о минах в районе Запорожской АЭС Политика, 19:17