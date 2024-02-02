США начали удары по проиранским группировкам в Сирии и Ираке

США приступили к ударам возмездия по позициям проиранских группировок в Сирии и Ираке. Военная акция стала ответом на атаку шиитских боевиков на базу США в Иордании.

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По каким целям США нанесли удары

Соединенные Штаты приступили к ударам возмездия против проиранских группировок в Сирии и Ираке, сообщают со ссылкой на источники NBC News и CNN со ссылкой на источники.

Перед этим телеканал Al Arabiya заявил, что проиранские вооруженные формирования в Сирии подверглись атаке авиацией неизвестной стороны. Телеканал Al Jazeera, в свою очередь, уточнил, что взрывы прогремели в городе Эль-Маядин в восточной провинции Дейр-эз-Зор.

Позже Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило проведение авиаударов в Иране и Сирии. Целью ударов в Вашингтоне назвали подразделение «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанные с ним группировки.

В атаке участвовали несколько самолетов, включая бомбардировщики, вылетевший на миссию из США. Ударам подверглись более чем 85 целей, по ним выпустили свыше 125 высокоточных боеприпасов. Обстрелу подверглись командные центры, разведцентры, ракетные установки, склады дронов, а также логистические объекты.

По данным CBS, время нанесения ударов будет зависеть от погодных условий. Как пояснили собеседники телеканала, американские военные имеют техническую возможность осуществлять боевые операции и в плохую погоду, но предпочитают иметь лучшую видимость, чтобы избежать жертв среди мирных жителей, которые могут случайно оказаться вблизи цели в самый последний момент.

The Wall Street Journal, в свою очередь сообщал со ссылкой на американских чиновников, что цель ударов — заставить Иран и его прокси прекратить атаки на американских военных по всему региону в то время, как США с союзниками ведут переговоры о прекращении огня в секторе Газа.

РБК направил запрос в Пентагон.

Почему Байден решил нанести удары по Сирии и Ираку

Серия ударов стала ответом на атаку беспилотника по военной авиабазе США Tower 22 в Иордании вблизи границы с Сирией 28 января. Тогда погибли трое американских военнослужащих — впервые с начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Еще по меньшей мере 34 человека получили ранения. В Пентагоне сообщили, что в следующие два дня были предприняты по меньшей мере три атаки по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Всего же воинский контингент США в регионе подвергся примерно 166 нападениям с начала октября.

Ответственность за атаку взяло объединение «Исламское сопротивление в Ираке», в которое в том числе входит проиранское военизированное движение «Катаиб Хезболлах», действующее в Ираке и Сирии. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что за атакой, вероятнее всего, стояла именно эта группировка. 1 февраля Reuters сообщил, что правительство США пришло к выводу, что использованный боевиками беспилотник был произведен в Иране.

30 января Байден анонсировал «очень серьезный ответ» на гибель американских граждан и пообещал привлечь к ответственности Тегеран, который, по его словам, предоставил оружие нападавшим. «Я не думаю, что нам нужна более широкомасштабная война на Ближнем Востоке. Это не то, чего я добиваюсь», — заявил американский лидер. Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, предупреждал, что ответ Вашингтона будет «многоуровневым» и «долгоиграющим». Вскоре после этого «Катаиб Хезболлах» заявила о приостановке операция против американских военнослужащих с тем, чтобы «не опозорить» правительство Ирака.

Иранские власти настаивают на своей непричастности к нападению на американскую авиабазу. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран не может повлиять на то, как «группы сопротивления в регионе» решают «поддержать палестинскую нацию или защитить себя и народ своей страны от любой агрессии». 31 января постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани предупредил о готовности его страны дать решительный ответ на «любое нападение на свою территорию, интересы и граждан под любыми предлогами».

Между тем, обостряется и противостояние США с другой группировкой, которая, как считается, получает помощь от Ирана — «Ансар Аллах» (также известным как хуситы). 31 января американский эсминец перехватил баллистическую ракету и беспилотники, выпущенные повстанческим движением, контролирующим значительную часть Йемена, включая его столицу Сана. С 19 ноября мятежники совершили уже свыше 30 нападений на военные корабли и коммерческие суда, следующие через Красное море, в знак протеста против операции Израиля в секторе Газа и ее поддержку рядом западных стран.

В ночь на 12 января Соединенные Штаты и Великобритания нанесли удары по позициям хуситов в Йемене. Основными целями стали склады вооружений и боеприпасов, точки запуска ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции. Однако в последующие недели повстанцы продолжили атаковать суда в Красном море, а США осуществили еще несколько серий ударов по военным объектам и инфраструктуре хуситов в Йемене (включая вторую совместную операцию с Лондоном 23 января).

В дни, предшествовавшие американским ударам, Байден находился под сильным внутриполитическим давлением. «Ястребы» из республиканской партии, включая сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма, призывали Байдена нанести ответные удары непосредственно по территории Ирана. Как пояснял конгрессмен, такой шаг не только стал бы возмездием за убийство американских военнослужащих, но и послужил бы предостережением от будущих атак. «Единственное, что понимает иранский режим, — это сила. Пока они не заплатят цену своей инфраструктурой и своими военнослужащими, нападения на войска США будут продолжаться», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).

Претендент на президентский пост и бывший постпред США при ООН Никки Хейли, в свою очередь, призывала Байдена ликвидировать лидеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Экс-президент Дональд Трамп, который также баллотировался на ноябрьские выборы, обвинил действующего главу государства одновременно в слабости и попытках втянуть США в новую войну на Ближнем Востоке.

Как новая эскалация повлияет на ситуацию на Ближнем Востоке

В краткосрочной перспективе любые ответные шаги США, особенно направленные против иранских интересов, приведут к росту напряженности на Ближнем Востоке, предположила Сара Хармуш, доцент Американского университета в Вашингтоне и эксперт по военизированным группировкам на Ближнем Востоке, в статье для The Conversation. «Это также может разогнать цикл обмена ударами между силами, поддерживаемыми США и Ираном, увеличивая риск более широкого регионального конфликта», — отметила специалист. Такой сценарий также может негативно отразиться на ходе войны между Израилем и ХАМАС и перспективах мирного урегулирования конфликта.

Накануне американских ударов Politico сообщило со ссылкой на источники, что разведслужбы США пришли к выводу, что Иран не обладает полным контролем над процессом принятия решения многочисленными прокси в регионе, хотя и представляет им оружие и военных советников, сообщил Как отметили издание, подобное признание разведсообщества снижает риск прямой конфронтации между Вашингтоном и Тегераном.

О том, что Байден не заинтересован в разрастании конфликта на Ближнем Востоке и по внутриполитическим соображениям, писал журнал Time. Авторы издания отмечали, что электоральные издержки эскалации конфликта, вероятно, будут намного выше, чем издержки его предотвращения. Все дело в росте цен на бензин, который многие американцы связывают с войной на Ближнем Востоке. Согласно приведенному в статье опросу YouGov, 71% респондентов считают, что именно этот фактор может повлиять на исход президентских выборов.

Между тем, удары США по целям в Ираке могут поставить под вопрос дальнейшую судьбу американского военного присутствия в этом ближневосточном государства, длящегося с 2014 года. Багдад обратился к Вашингтону за помощью после того, как террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла под свой контроль почти 40% территории страны. Уже к 2017 году группировка была практически полностью искоренена из Ирака, однако американское военное присутствие сохранялось.

В январе 2020 года, после убийства генерала КСИР Касема Сулеймани вблизи аэропорта Багдада в результате авиаудара США, иракское правительство приняло рекомендательную резолюцию о выдворении из страны американских военных, и хотя данный вопрос и обсуждался американскими и иракскими чиновниками, дальше дело не сдвинулось.

В 2021 году США сообщили о завершении боевых операций в Ираке, и численность военных была значительно сокращена — с примерно 6 тыс до 2,5 тыс. 25 января глава Пентагона сообщил, что в ближайшее время США и Ирак начнут заседания рабочей группы Американо-иракской высшей военной комиссии (HMC), чтобы определить сроки прекращения работы международной коалиции и вывода иностранных военных. Остин отметил, что в ходе переговоров будет обсуждаться переход к формату двустороннего партнерства в области безопасности. МИД Ирака тоже подтвердил прогресс в переговорах по данному вопросу.

Военное присутствие США на Ближнем Востоке: Кувейт — 13,5 тыс.

Бахрейн — 9 тыс.

Катар — 8 тыс.

ОАЭ — 3,5 тыс.

Иордания — 2,9 тыс.

Саудовская Аравия — 2,7 тыс.

Ирак — 2,5 тыс.

Турция — 1 тыс.

Сирия — 900

Оман — несколько сотен.

Нынешнее обострение также, по всей видимости, исключает возможный вывод американских войск из Сирии, о котором 24 января сообщало издание Foreign Policy со ссылкой на четыре источника в Пентагоне и Госдепартаменте. Однако в тот же день эту информацию опроверг представитель Пентагона, а 1 февраля глава ведомства заявил, что «происходящее в последние пару недель не заставляет нас рассматривать вопрос о выводе военных из Сирии».