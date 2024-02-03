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В Ираке 16 человек погибли в результате ударов США

В Ираке 16 человек погибли и 25 пострадали в результате ударов США
Провинция&nbsp;Анбар, Ирак
Провинция Анбар, Ирак (Фото: Dawood / Xinhua / Global Look Press)

В провинции Анбар на западе Ирака в результате бомбардировки США 16 человек погибли и 25 пострадали, сообщило агентство Shafaq News со ссылкой на иракское командование военными операциями в провинции.

«13-я «Бригада Эль-Тафуф» потеряла 16 человек и 25 раненых в результате трусливой американской агрессии на участке операций мобилизованных сил Анбара», — заявили в командовании.

В Сирии в результате ударов США шесть членов поддерживаемых Ираном группировок погибли, еще четверо пострадали, сообщает Shafaq News со ссылкой на базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

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США нанесли в Ираке и Сирии удары по объектам, которые используют иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) и поддерживаемые им группировки. Несколько американских самолетов атаковали более чем 85 целей, среди них — командные и разведывательные центры, ракетные установки, склады дронов и логистические объекты.

Удары стали ответом на гибель трех американских военнослужащих во время атаки дрона на военную базу Tower 22 у границы Иордании и Сирии 28 января. По словам президента США Джо Байдена, ее осуществили поддерживаемые Ираном боевики, которые действуют в Сирии и Ираке. В Иране отрицают свою причастность.

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