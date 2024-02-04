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Палестино-израильский конфликт ,  
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В США анонсировали продолжение ударов на Ближнем Востоке

Салливан предупредил о продолжении ударов США по проиранским группировкам
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война с хуситами
Джейк Салливан заявил о планах США продолжить наносить удары по проиранским группировкам на Ближнем Востоке. Он не стал называть эти меры «бессрочной военной кампанией»
Фото: Jorge LeBaron / U.S. Navy / Reuters
Фото: Jorge LeBaron / U.S. Navy / Reuters

Вашингтон планирует нанести дополнительные удары по проиранским группировкам на Ближнем Востоке в ответ на убийство трех американских военнослужащих в Иордании, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы намерены нанести новые удары и предпринять дополнительные действия, чтобы посылать четкий сигнал о том, что Соединенные Штаты ответят на атаки наших сил и убийства наших людей», — приводит его слова Reuters.

«То, что произошло в пятницу, было началом, а не концом нашего ответа, и будут еще шаги — некоторые видимые, некоторые, возможно, невидимые. Я бы не назвал это какой-то бессрочной военной кампанией», — сказал он.

Военные США атаковали более 85 объектов проиранских группировок в Сирии и Ираке в ночь на 3 февраля. США выпустили более 125 высокоточных боеприпасов. По данным сирийских властей, в результате бомбардировки погибли и пострадали несколько мирных жителей и военнослужащих. В Ираке заявили о 16 жертвах и 25 пострадавших.

Ответственность за атаку беспилотника по военной авиабазе у границы Иордании 28 января взяло на себя «Исламское сопротивление в Ираке», в состав которого входит проиранская организация «Катаиб Хезболлах», действующая в Ираке и Сирии.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не остановится на бомбардировках Сирии и Ирака и продолжит отвечать на нападения на американских солдат «в такое время и в таком месте, которое мы выберем сами». По данным CBS, удары США могут продлиться в течение нескольких дней. The Wall Street Journal писала, что Вашингтон таким образом намерен заставить Тегеран отказаться от атак на американских военных на Ближнем Востоке во время переговоров о прекращении огня в секторе Газа. Так, с начала противостояния Израиля и палестинского движения ХАМАС в октябре 2023 года контингент США в регионе подвергся около 166 нападениям.

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Теги
Юлия Овчинникова
Иран США Джейк Салливан Ирак хуситы Иордания Сирия Ближний Восток
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