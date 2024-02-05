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CNN узнал о поражении военными США 84 целей из 85 в Ираке и Сирии

CNN: военные США поразили 84 из 85 целей в Ираке и Сирии

Военные США уничтожили или повредили 84 из 85 целей в ходе масштабной серии авиаударов по территории Сирии и Ирака, сообщили CNN два представителя Пентагона на условиях анонимности.

Собеседники телеканала отметили, что полный анализ последствий атаки все еще продолжается, но нет никаких признаков того, что члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) погибли в ходе операции.

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Джо Байден

28 января дрон атаковал американскую военную базу Tower 22 у границы Иордании и Сирии, трое военнослужащих погибли. По словам президента США Джо Байдена, ее осуществили поддерживаемые Ираном боевики, которые действуют в Сирии и Ираке. В Иране отрицают свою причастность.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон планирует нанести дополнительные удары по проиранским группировкам на Ближнем Востоке в ответ на убийство трех американских военных в Иордании. По его словам, первый удар США по более 85 объектам в Ираке и Сирии, нанесенный в ночь на 3 февраля, был только началом. Салливан добавил, что атаки не станут «какой-то бессрочной военной кампанией».

По данным сирийских властей, в результате бомбардировки погибли и пострадали несколько мирных жителей и военнослужащих. В Ираке заявили о 16 жертвах и 25 пострадавших.

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