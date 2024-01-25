В Таиланде задержали участников «Би-2»
Туристическая полиция Таиланда задержала участников рок-группы «Би-2» за проведение концерта без разрешения на работу. Об этом ТАСС сообщили в отделении туристической полиции провинции Пхукет.
«Сотрудники отделения полиции в Патонге задержали в среду семь человек, одного израильтянина и шесть россиян, причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу. Речь идет о рок-группе «Би-2», — сообщили в ведомстве.
Суд назначит штраф, заседание могут провести завтра, 26 января, добавили в полиции.
«Я ничего об этом не знаю, извините», — сообщила РБК пресс-секретарь группы «Би-2» Мария Вьюгина.
РБК направил запрос в посольство России в Таиланде, туристическую полицию Таиланда, клубы Illuzion Phuket и FinUP PATTAYA, где играли музыканты.
Для иностранцев, работающих в Таиланде без разрешения, предусмотрена уголовная ответственность: штраф до 100 тыс. бат (около $3 тыс. или 250 тыс. руб.), либо заключение на срок до пяти лет, либо и то, и другое. Признанные виновными будут депортированы.
Концерты группы прошли 22 января в Паттайе и 24 января в Пхукете, следующее выступление запланировано на февраль в Дубае.
В группе «Би-2» два основных участника — Шура Би-2 (Александр Уман) и Лёва Би-2 (Егор Бортник, признан иноагентом прошлой весной). Минюст обосновал включение Бортника в реестр тем, что он «негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти», а также критиковал военную операцию на Украине. Незадолго до включения в список Лёва сообщил, что не вернется в Россию, и сказал, что страна «перечеркнула все свои достижения». Музыканты в своих интервью рассказывали, что у них обоих есть израильское гражданство.
В состав группы также входят гитарист Андрей Звонков, бас-гитарист Макс Лакмус, барабанщик Борис Лифшиц и флейтист Ян Николенко.
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