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В Таиланде задержали участников «Би-2»

Турполиция Таиланда задержала участников «Би-2» из-за концертов без разрешения
Группа «Би-2» провела два концерта в Таиланде в конце января, полиция задержала музыкантов за отсутствие разрешения на работу. Им угрожают штраф в размере $3 тыс., тюремный срок и депортация
Участники группы &laquo;Би-2&raquo; Шура (Александр Уман) и Лева (Игорь Бортник)
Участники группы «Би-2» Шура (Александр Уман) и Лева (Игорь Бортник) (Фото: Евгений Стукалин / ТАСС)

Туристическая полиция Таиланда задержала участников рок-группы «Би-2» за проведение концерта без разрешения на работу. Об этом ТАСС сообщили в отделении туристической полиции провинции Пхукет.

«Сотрудники отделения полиции в Патонге задержали в среду семь человек, одного израильтянина и шесть россиян, причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу. Речь идет о рок-группе «Би-2», — сообщили в ведомстве.

Суд назначит штраф, заседание могут провести завтра, 26 января, добавили в полиции.

«Я ничего об этом не знаю, извините», — сообщила РБК пресс-секретарь группы «Би-2» Мария Вьюгина.

РБК направил запрос в посольство России в Таиланде, туристическую полицию Таиланда, клубы Illuzion Phuket и FinUP PATTAYA, где играли музыканты.

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Для иностранцев, работающих в Таиланде без разрешения, предусмотрена уголовная ответственность: штраф до 100 тыс. бат (около $3 тыс. или 250 тыс. руб.), либо заключение на срок до пяти лет, либо и то, и другое. Признанные виновными будут депортированы.

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Концерты группы прошли 22 января в Паттайе и 24 января в Пхукете, следующее выступление запланировано на февраль в Дубае.

В группе «Би-2» два основных участника — Шура Би-2 (Александр Уман) и Лёва Би-2 (Егор Бортник, признан иноагентом прошлой весной). Минюст обосновал включение Бортника в реестр тем, что он «негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти», а также критиковал военную операцию на Украине. Незадолго до включения в список Лёва сообщил, что не вернется в Россию, и сказал, что страна «перечеркнула все свои достижения». Музыканты в своих интервью рассказывали, что у них обоих есть израильское гражданство.

В состав группы также входят гитарист Андрей Звонков, бас-гитарист Макс Лакмус, барабанщик Борис Лифшиц и флейтист Ян Николенко.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Би-2 Таиланд Пхукет туристическая полиция
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