МИД Израиля сообщил о прибытии Левы Би-2 в страну после задержания в Таиланде

Лева Би-2 прилетел в Израиль после задержания в Таиланде

Участник рок-группы «Би-2» Лёва (Егор Бортник) (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

Солист «Би-2» Лева (Егор Бортник, Минюст признал его иноагентом) прилетел в Израиль, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на израильский МИД.

Ранее музыкантов группы задержали в Таиланде за ведение концертной деятельности без разрешения. Лева, который въезжал в королевство по паспорту Израиля, смог вылететь в эту страну, сообщила группа. Остальные музыканты остаются в миграционной тюрьме.

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