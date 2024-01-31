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Политика ,  
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Лева Би-2 прилетел в Израиль после задержания в Таиланде

МИД Израиля сообщил о прибытии Левы Би-2 в страну после задержания в Таиланде
Участник рок-группы &laquo;Би-2&raquo; Лёва (Егор Бортник)
Участник рок-группы «Би-2» Лёва (Егор Бортник) (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

Солист «Би-2» Лева (Егор Бортник, Минюст признал его иноагентом) прилетел в Израиль, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на израильский МИД.

Ранее музыкантов группы задержали в Таиланде за ведение концертной деятельности без разрешения. Лева, который въезжал в королевство по паспорту Израиля, смог вылететь в эту страну, сообщила группа. Остальные музыканты остаются в миграционной тюрьме.

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Теги
Би-2 Лева Би-2 Израиль Таиланд
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