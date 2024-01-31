Лева Би-2 прилетел в Израиль после задержания в Таиланде
Солист «Би-2» Лева (Егор Бортник, Минюст признал его иноагентом) прилетел в Израиль, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на израильский МИД.
Ранее музыкантов группы задержали в Таиланде за ведение концертной деятельности без разрешения. Лева, который въезжал в королевство по паспорту Израиля, смог вылететь в эту страну, сообщила группа. Остальные музыканты остаются в миграционной тюрьме.
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