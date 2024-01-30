Ynet: задержанного в Таиланде Леву из «Би-2» депортируют в Израиль, а не Россию

Задержанного в Таиланде Леву из «Би-2» депортируют в Израиль, а не Россию

Участников группы задержали после концерта 25 января из-за неправильно оформленных документов на его проведение, их вышлют из Таиланда. Четырех музыкантов, в том числе Леву, депортируют в Израиль, так как у них есть гражданство

Концерт «Би-2» (Фото: Konstantin Sednev / IMAGO / ТАСС)

Четырех участников группы «Би-2», участники которой были задержаны в Таиланде после концерта, депортируют в Израиль, так как они имеют гражданство этой страны, а не в Россию, сообщает портал Ynet.

По его данным, в вопрос вмешался МИД Израиля и израильское посольство в Таиланде, которые выразили опасения из-за безопасности участников группы в случае из депортации в Россию. В итоге четверых музыкантов отправят из Таиланда в Израиль рейсом израильской авиакомпании El Al. Среди них и солист группы Лева (Егор Бортник, признан Минюстом иноагентом), пишет портал. Он въехал в Таиланд по израильскому паспорту, еще три музыканта — по российскому, это могло стать препятствием к депортации в Израиль, но проблема улажена.

Как сообщили РБК в генконсульстве России в Таиланде, иммиграционная служба страны задержала музыкантов 25 января «после проверки законности оснований для осуществления концертной деятельности» на территории королевства. Всего были задержаны семь человек. Каждого из них оштрафовали на 3 тыс. бат ($84). Дипломаты указывали, что задержанных выдворят из Таиланда.

Три дня спустя «Би-2» сообщила подробности случившегося. «Были задержаны все участники группы, среди которых граждане России, Израиля и Австралии. Солисты и основатели группы, Лева и Шура, — не граждане РФ», — заявил коллектив. Задержание прошло после концерта 24 января из-за «некорректно оформленных организаторами документов». Группа допустила, что в ситуации «не последнюю роль» «сыграло давление извне».