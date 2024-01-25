Посольство: выжившие в авиакатастрофе в Афганистане вылетели в Россию

Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане вылетели в Россию

Фото: Максим Шипенков / ТАСС

Россияне, которые выжили при крушении бизнес-джета Falcon 10В в Афганистане, прибудут в Москву в пятницу, 26 января. Об этом сообщили РБК в посольстве России.

«Четверо выживших в авиакатастрофе россиян вылетели из Кабула», — говорится в сообщении.

Самолет Falcon 10B компании «Атлетик Групп» разбился вечером 20 января. Он вылетел из таиландского аэропорта Утапао и следовал по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия), сообщали в Росавиации. На его борту находились шесть человек, среди которых было четыре члена экипажа и два пассажира. Самолет выполнял медицинский эвакуационный рейс.

При крушении погибли два пассажира — это супруги Анатолий и Анна Евсюковы, сообщал посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов. Женщина во время отдыха в Таиланде заболела, ей предварительно поставили диагноз «септический шок» и приняли решение перевезти в Россию.

Самолет упал в афганской провинции Бадахшан в отдаленной горной местности, где шел сильный снегопад. Телеканал Afghanistan International сообщил, что один из членов экипажа добрался до села Педу и попросил жителей о помощи. Пострадавших доставили в Кабул.

Следственный комитет России завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 263 УК). Одной из возможных причин крушения самолета в ведомстве назвали отказ двигателей.