В Афганистане разбился летевший из Индии пассажирский самолет

В Росавиации позже уточнили, что самолет принадлежал ООО «Атлетик Групп» и частному лицу, на его борту находились шесть человек

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Летевший из Индии пассажирский самолет разбился в горных районах афганской провинции Бадахшан, сообщает Pajhwok News со ссылкой на заявление местных властей.

Представитель регионального управления информации и культуры Забихулла Амири сообщил Tolo News, что к месту крушения направлена группа для расследования этого инцидента.

Телеграм-канал AviaSpotter пишет, что речь может идти о самолете Falcon 10B RA-09011 «Газпром авиа». Последний раз воздушное судно отображалось на радарах при подлете к афганской границе. По данным источников Aamaj News, пропавший самолет направлялся в Москву.

РБК направил запрос в «Газпром авиа».

В Росавиации позже уточнили, что самолет принадлежал ООО «Атлетик Групп» и частному лицу, на его борту находились шесть человек.