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В Афганистане разбился летевший из Индии пассажирский самолет

В Афганистане разбился летевший из Индии пассажирский самолет
В Росавиации позже уточнили, что самолет принадлежал ООО «Атлетик Групп» и частному лицу, на его борту находились шесть человек

В Афганистане разбился летевший из Индии пассажирский самолет
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Летевший из Индии пассажирский самолет разбился в горных районах афганской провинции Бадахшан, сообщает Pajhwok News со ссылкой на заявление местных властей.

Представитель регионального управления информации и культуры Забихулла Амири сообщил Tolo News, что к месту крушения направлена группа для расследования этого инцидента.

Телеграм-канал AviaSpotter пишет, что речь может идти о самолете Falcon 10B RA-09011 «Газпром авиа». Последний раз воздушное судно отображалось на радарах при подлете к афганской границе. По данным источников Aamaj News, пропавший самолет направлялся в Москву.

РБК направил запрос в «Газпром авиа».

В Росавиации позже уточнили, что самолет принадлежал ООО «Атлетик Групп» и частному лицу, на его борту находились шесть человек.

Falcon 10 — реактивный самолет, разработанный французской Dassault Aviation. Производство началось в 1971 году и прекратилось в 1989 году, он считается одним из самых популярных бизнес-джетов на рынке подержанных самолетов. Экипаж Falcon 10 обычно состоит из двух человек, вместимость — четыре-семь человек.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Ольга Ваганова
Росавиация Индия самолет Афганистан
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