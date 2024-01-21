Пропавший в Афганистане самолет перевозил заболевшую в Таиланде россиянку
Пропавший с радаров горных районах афганской провинции Бадахшан бизнес-джет Falcon-10 осуществлял медицинскую эвакуацию россиянки в сопровождении ее супруга из Паттайи, передает ТАСС со ссылкой на консульский отдел посольства России в Таиланде.
«Это частная медицинская эвакуация россиянки Анны Евсюковой с участием страховой компании. Гражданку России сопровождал ее супруг Анатолий Евсюков, который также является гражданином России», — сказали в консульском отделе.
РБК направил запрос в консульство России в Бангкоке.
По данным SHOT, супруги Евсюковы отдыхали в Таиланде с середины декабря, Анна серьезно заболела и лечилась в больнице в Паттайе. После подключения женщины к аппарату ИВЛ было принято решение госпитализировать ее в Россию. Falcon-10 был заказан для транспортировки.
Телеграм-канал отмечает, что Анатолий Евсюков — предприниматель, открывший в Волгодонске рынки «Машенька», «Авангард» и «Анна». В июле 2014 года он получил медаль «За доблестный труд на благо Донского края» за значительный вклад в развитие сферы потребительского рынка. В 2017 году был награжден знаком губернатора области «За милосердие и благотворительность».
«Известия» пишут, что в Таиланде у супругов остался сын, которого не получилось забрать, поскольку допускался только один сопровождающий с больной. «Прилетели в Таиланд — [Анна Евсюкова] заболела, поняли, что там смысла лежать нет, решили привести в Россию <…> Раньше не могли, потому что в России были праздники», — рассказал газете сын Евсюковых. Предварительный диагноз, который тайские врачи поставили женщине — септический шок.
По данным «112», на бору разбившегося самолета, помимо Евсюковых», находились четыре члена экипажа: Дмитрий Беляков, Аркадий Грачев, Игорь Сывороткин и Павел Попов.
О пропаже летевшего из Индии пассажирского самолета в горных районах Афганистана этим утром сообщили Pajhwok News и Tolo News. Позже в Росавиации уточнили, что самолет принадлежал российской компании ООО «Атлетик Групп» и частному лицу, судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). По данным ведомства, на борту находились четыре члена экипажа и два пассажира.
Источники ТАСС и РЕН ТВ сообщали, что причиной крушения воздушного судна, по предварительным данным, стал отказ двух двигателей
СК России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
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