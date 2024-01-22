Четырех выживших в авиакатастрофе россиян доставили в Кабул

Бизнес-джет Falcon 10 разбился в горной местности Афганистана утром 21 января. Четверых членов экипажа доставили в Кабул для оказания первой помощи, сообщил представитель «Талибана»

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Спасатели доставили в Кабул четырех членов экипажа самолета Falcon 10, потерпевшего крушение в афганской провинции Бадахшан, сообщил в соцсети Х представитель талибов («Талибан» признан в России террористической организацией и запрещен) Забихулла Муджахид.



«Четверо спасенных членов экипажа самолета, потерпевшего крушение в Бадахшане, были доставлены в Кабул. Состояние их здоровья хорошее, им оказана первая помощь», — написал он.

Муджахид прикрепил к посту кадры, на которых четверо россиян выходят из вертолета в сопровождении медиков, потом к посадочной площадке подъезжает машина скорой помощи.

Бизнес-джет Falcon 10 разбился в горной местности Афганистана утром 21 января. Самолет принадлежал российской компании «Атлетик Групп» и частному лицу, судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия), сообщала ранее Росавиация.

Всего на борту самолета находились шесть человек: два члена экипажа, два медработника и супружеская пара из Волгодонска — Анна и Анатолий Евсюковы. Супруги отдыхали в Таиланде с середины декабря, Анна серьезно заболела и проходила лечение в паттайской больнице. Предварительный диагноз, который тайские врачи поставили женщине, — септический шок. После подключения заболевшей к аппарату ИВЛ было принято решение перевезти ее в Россию, Falcon 10 был заказан для транспортировки, писал SHOT.

Ранее этим утром афганское радио Hurriyat показало первые кадры с выжившими при крушении. Всего в кадре трое выживших (из шести человек), на их лицах — раны и следы обморожения. Все выжившие — члены экипажа Falcon 10.