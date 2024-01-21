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Общество ,  
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Выживший в авиакатастрофе сам дошел до села в Афганистане

На борту разбившегося самолета было шесть человек, четверо выжили. Один из спасшихся сам дошел до ближайшего села и жестами попросил помочь

Выживший в авиакатастрофе сам дошел до села в Афганистане
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Один из выживших при падении пассажирского самолета в Афганистане добрался до села Педу и попросил о помощи, используя жесты. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International со ссылкой на жителей района Куф-Аб, где находится село.

Сельчане отвели выжившего представителям «Талибана», признанного террористической организацией и запрещенного в России. В группировке подтвердили изданию, что летевшие в самолете иностранцы сейчас находятся у них.

Самолет разбился в отдаленной местности, где идет сильный снегопад, до места падения несколько часов езды от районного центра.

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Теги
Афганистан авиакатастрофа выжившие
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