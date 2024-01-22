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Посол подтвердил гибель двух пассажиров упавшего в Афганистане самолета

Посол в Кабуле: при крушении самолета в Афганистане погибли супруги Евсюковы

Анна и Анатолий Евсюковы погибли при крушении самолета в Афганистане, заявил «РИА Новости» российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Всего на борту самолета находились шесть человек: два члена экипажа, два медработника и Евсюковы. Супруги отдыхали в Таиланде с середины декабря, Анна серьезно заболела и проходила лечение в паттайской больнице.

Как рассказал источник агентства, тела супругов доставлят в Кабул завтра-послезавтра. Пострадавшие уже находятся в столице Афганистана, по словам собеседника «РИА Новости», в военно-медицинском госпитале. Двоих из них уже выписывают.

Частный самолет компании «Атлетик Групп» Falcon 10 потерпел крушение в провинции Бадахшан в горной местности накануне утром. Он эвакуировал Анну Евсюкову, которой предварительно поставили диагноз септический шок. Рейс должен был прибыть в подмосковный аэропорт Жуковский.

Материал дополняется.

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Афганистан самолет
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