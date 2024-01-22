Посол подтвердил гибель двух пассажиров упавшего в Афганистане самолета
Анна и Анатолий Евсюковы погибли при крушении самолета в Афганистане, заявил «РИА Новости» российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.
Всего на борту самолета находились шесть человек: два члена экипажа, два медработника и Евсюковы. Супруги отдыхали в Таиланде с середины декабря, Анна серьезно заболела и проходила лечение в паттайской больнице.
Как рассказал источник агентства, тела супругов доставлят в Кабул завтра-послезавтра. Пострадавшие уже находятся в столице Афганистана, по словам собеседника «РИА Новости», в военно-медицинском госпитале. Двоих из них уже выписывают.
Частный самолет компании «Атлетик Групп» Falcon 10 потерпел крушение в провинции Бадахшан в горной местности накануне утром. Он эвакуировал Анну Евсюкову, которой предварительно поставили диагноз септический шок. Рейс должен был прибыть в подмосковный аэропорт Жуковский.
Материал дополняется.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы