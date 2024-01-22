Появилось видео с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане россиянами
Афганское радио Hurriyat показало первые кадры с выжившими при крушении в стране самолета Falcon 10 россиянами. Всего в кадре трое выживших (из шести человек), на их лицах — раны и следы обморожения.
Как уточнил источник Hurriyat, Falcon 10 был обнаружен спасательной командой ВВС Афганистана в «очень холодной, отдаленной и гористой местности». Спасенных россиян сегодня утром доставили в Кабул для оказания первой помощи.
В министерстве транспорта и авиации Афганистана уточнили, что самолет отклонился от маршрута и оказался в воздушном пространстве страны.
Материал дополняется.
На связи с проверенными новостями
Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото
Microsoft обвинила российских хакеров в краже электронной почты и документов
7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности
Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика
Вставную челюсть Черчилля выставили на аукцион
Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности
На горнолыжном курорте в Подмосковье сломался подъемник. Видео
Пассажирский самолет аварийно приземлился на шоссе. Фото
«Германия – усталый человек после короткой ночи». Министр финансов – об экономике