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Появилось видео с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане россиянами

Появилось первое видео с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане россиянами
Фото: HurriyatPa / Twitter
Фото: HurriyatPa / Twitter

Афганское радио Hurriyat показало первые кадры с выжившими при крушении в стране самолета Falcon 10 россиянами. Всего в кадре трое выживших (из шести человек), на их лицах — раны и следы обморожения.

Как уточнил источник Hurriyat, Falcon 10 был обнаружен спасательной командой ВВС Афганистана в «очень холодной, отдаленной и гористой местности». Спасенных россиян сегодня утром доставили в Кабул для оказания первой помощи.

В министерстве транспорта и авиации Афганистана уточнили, что самолет отклонился от маршрута и оказался в воздушном пространстве страны.

Материал дополняется.

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Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
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