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СК назвал версию крушения российского Falcon в Афганистане

СК: среди приоритетных версий крушения самолета в Афганистане — отказ двигателя
Приоритетная версия крушения у СК — отказ двигателей. Ранее источники ТАСС и РЕН ТВ говорили, что командир самолета сначала сообщил о низком уровне топлива и решении сесть в Душанбе, а затем — об отказе двигателей
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Среди приоритетных версий крушения российского частного самолета Falcon 10B в Афганистане — отказ двигателей, но рассматриваются и другие, сообщил Следственный комитет (СК) в телеграм-канале.

Следователи ранее рассматривали версию, что отказали оба двигателя самолета, сообщали источники ТАСС и РЕН ТВ. Собеседник телеканала говорил, что командир воздушного судна сообщал о низком уровне топлива из-за сильного встречного ветра при входе в воздушное пространство Таджикистана. Пилот принял решение лететь на запасной аэродром в столице страны Душанбе. Но вскоре он докладывал, что отказал сначала правый двигатель, а потом — левый.

Самолет компании «Атлетик Групп» разбился вечером 20 января, в 19:30 мск, уточнил СК. Он вылетел из таиландского аэропорта Утапао и следовал по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия), сообщали в Росавиации. На его борту находились шесть человек, среди которых было четыре члена экипажа и два пассажира. Самолет выполнял медицинский эвакуационный рейс.

При крушении погибли два пассажира — это супруги Анатолий и Анна Евсюковы, сообщил накануне, 22 января, посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов. Анна во время отдыха в Таиланде заболела, ей предварительно поставили диагноз «септический шок» и приняли решение перевезти в Россию.

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Фото:HurriyatPa / Twitter

Крушение произошло в афганской провинции Бадахшан в отдаленной горной местности, где шел сильный снегопад. Телеканал Afghanistan International сообщил, что один из членов экипажа добрался до села Педу, чтобы попросить жителей о помощи. Mash уточнял, что это был медик Игорь Сывороткин. Также выжили пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев и врач Павел Попов.

Источник «РИА Новости» говорил, что пострадавших направили в Кабул, в военно-медицинский госпиталь.

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СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

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Афганистан авиакатастрофа Falcon Следственный комитет
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