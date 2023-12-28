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Общество ,  
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Лолита поблагодарила за поддержку после скандала с «голой вечеринкой»

Лолита Милявская
Лолита Милявская (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Певица Лолита Милявская поблагодарила поклонников за поддержку после скандала с «голой вечеринкой» в московском клубе Mutabor.

«Хочу сказать огромное спасибо за безумное количество поддержки, чувствую себя как в день рождения», — заявила артистка в видеообращении, опубликованном в ее телеграм-канале.

Лолита поблагодарила за поддержку после скандала с «голой вечеринкой»
Video

Она отметила, что «все нормально, жизнь есть жизнь». На вопрос подписчиков о том, чем планирует заниматься, Милявская сообщила, что «сейчас полы в квартире будет мыть, потому что не мыла месяца два, и кругом грязища, пылища».

«Голая вечеринка» Анастасии Ивлеевой и ее последствия для шоу-бизнеса
Общество
Анастасия Ивлеева
Ранее общественники попросили отменить концерты Лолиты в Тюмени, запланированные на 25 марта, из-за ее участия в «голой вечеринке». Артистка, в свою очередь, сообщила РБК, что организаторы концертов ничего об отмене не знают. Милявская также рассказала о том, что в адрес концертных площадок поступают угрозы «от общественников», а из телевизионных эфиров ее «вырезают».

Артистка оказалась в центре скандала из-за участия в вечеринке в клубе Mutabor с дресс-кодом almost naked, организатором которой выступила видеоблогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. «Голая вечеринка» вызвала возмущение общественников и депутатов, после чего ряд артистов записали видеообращения с извинениями. Последствиями этого мероприятия стали отмены концертов ряда его участников, административное дело в отношении рэпера Vacio за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а также переформатирование телевизионных эфиров. Ивлееву, в свою очередь, проверяет налоговая, а МТС исключил ее из числа амбассадоров и снял с эфира рекламу с ее участием. Полиция и Роспотребнадзор проверили клуб Mutabor и опечатали его на один месяц. В результате проверки было выявлено отсутствие лицензии на часть алкогольной продукции. Клуб был вынужден перенести новогоднее мероприятие.

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Россия Лолита Милявская Настя Ивлеева
Лолита Милявская фото

Лолита Милявская

певица, актриса, телеведущая
14 ноября 1963 года
Анастасия Ивлеева фото

Анастасия Ивлеева

блогер, телеведущая, актриса
8 марта 1991 года

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

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Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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