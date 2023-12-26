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Лолита сообщила об угрозах концертным площадкам после «голой вечеринки»

Милявская сообщила об угрозах концертным площадкам после вечеринки Ивлеевой
Певица рассказала, что после «голой вечеринки» Ивлеевой директорам концертных залов стали поступать угрозы «от общественников»
Лолита Милявская
Лолита Милявская (Фото: Сергей Петров / Global Look Press)

Певица Лолита Милявская в разговоре с РБК назвала фейком сообщения, что зрители начали сдавать билеты на ее концерты после «голой вечеринки» блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, на которой артистка присутствовала.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на ДК «Дружба» в Чехове сообщила, что концерт Милявской, запланированный на 20 февраля, могут отменить, а зрители стали сдавать билеты.

«Это фейк. Билеты только вышли в продажу, и просто нечего сдавать еще. Концерт открывается за два месяца в кассах», — сказала певица. «Это травля», — заявила она.

«Угрозы связаны с потерей работы, если мои концерты будут проводить. Но официальных бумаг нет. Это письма в электронном виде. Вот все, что я знаю. Такие письма приходят за подписью общественников, причем они так и подписываются. Иногда приходят в телеграм-каналы управ, например», — рассказала певица.

Ивлеева извинилась за «голую вечеринку»
Общество

На видео в телеграм-канале, опубликованном накануне, певица рассказала, что вечеринка, устроенная Ивлеевой, была названа «голой» с иронией и что гости шли «на арт-выставку, арт-объект».

«Я с иронией отнеслась к тому, что кому-то это не понравилось. Выяснилось, что это не понравилось такому количеству людей, что и письма, которые они справедливо, по их мнению, пишут с просьбой запретить меня, вырезать из всех существующих новогодних передач, и наверное, справедливо. А я вообще привыкла брать на себя ответственность и разделять ее», — сказала Милявская на видео. Она призвала «людьми оставаться в абсолютно любом случае».

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Вечеринка Almost Naked («Почти голый») прошла в московском клубе «Мутабор». На ней присутствовали в том числе Ксения Собчак, Алена Водонаева, Филипп Киркоров, Дима Билан, Джиган с супругой Оксаной Самойловой. Фото и видео с мероприятия вызвали большой резонанс, на некоторых из них Роскомнадзор нашел признаки «пропаганды ЛГБТ».

В ноябре Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ», запретив его деятельность в стране. Оспорить это было невозможно, поскольку у движения нет юрлица. С декабря 2022 года в России действует запрет на пропаганду ЛГБТ, за нарушение грозит до 5 млн руб. штрафа.

Рэпер Vacio (Николай Васильев), также побывавший на вечеринке, скопировал образ солиста Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса, надев на пенис носок Balenciaga. В итоге его оштрафовали на 200 тыс. руб. и арестовали на 15 суток по ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и ч. 3 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола). Позднее Vacio извинился и пояснил, что хотел «удивить» своим образом и никак не поддерживает ЛГБТ. «Приношу извинения за то, что оскорбил чувства других людей в такое столь тяжелое время для нашей страны», — сказал рэпер.

Ивлеева также принесла свои извинения, пояснив, что ее вечеринка была частью презентации невышедших фотосъемок, сделанных для журнала Playboy, который в 2022 году ушел из России. «Я за это приношу извинения перед всеми — перед обществом и перед своими гостями, которые невольно стали участниками всего происходящего в СМИ. Я целиком и полностью осознаю свою ответственность за произошедшее», — сказала она. Блогер пообещала передать деньги, вырученные от продажи билетов, на благотворительность.

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Персоны
Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Елена Чернышова
Лолита Милявская Анастасия Ивлеева вечеринка концерты
Лолита Милявская фото

Лолита Милявская

певица, актриса, телеведущая
14 ноября 1963 года
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