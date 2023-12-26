Лолита сообщила об угрозах концертным площадкам после «голой вечеринки»

Певица рассказала, что после «голой вечеринки» Ивлеевой директорам концертных залов стали поступать угрозы «от общественников»

Лолита Милявская (Фото: Сергей Петров / Global Look Press)

Певица Лолита Милявская в разговоре с РБК назвала фейком сообщения, что зрители начали сдавать билеты на ее концерты после «голой вечеринки» блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, на которой артистка присутствовала.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на ДК «Дружба» в Чехове сообщила, что концерт Милявской, запланированный на 20 февраля, могут отменить, а зрители стали сдавать билеты.

«Это фейк. Билеты только вышли в продажу, и просто нечего сдавать еще. Концерт открывается за два месяца в кассах», — сказала певица. «Это травля», — заявила она.

«Угрозы связаны с потерей работы, если мои концерты будут проводить. Но официальных бумаг нет. Это письма в электронном виде. Вот все, что я знаю. Такие письма приходят за подписью общественников, причем они так и подписываются. Иногда приходят в телеграм-каналы управ, например», — рассказала певица.

На видео в телеграм-канале, опубликованном накануне, певица рассказала, что вечеринка, устроенная Ивлеевой, была названа «голой» с иронией и что гости шли «на арт-выставку, арт-объект».

«Я с иронией отнеслась к тому, что кому-то это не понравилось. Выяснилось, что это не понравилось такому количеству людей, что и письма, которые они справедливо, по их мнению, пишут с просьбой запретить меня, вырезать из всех существующих новогодних передач, и наверное, справедливо. А я вообще привыкла брать на себя ответственность и разделять ее», — сказала Милявская на видео. Она призвала «людьми оставаться в абсолютно любом случае».

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Вечеринка Almost Naked («Почти голый») прошла в московском клубе «Мутабор». На ней присутствовали в том числе Ксения Собчак, Алена Водонаева, Филипп Киркоров, Дима Билан, Джиган с супругой Оксаной Самойловой. Фото и видео с мероприятия вызвали большой резонанс, на некоторых из них Роскомнадзор нашел признаки «пропаганды ЛГБТ».

В ноябре Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ», запретив его деятельность в стране. Оспорить это было невозможно, поскольку у движения нет юрлица. С декабря 2022 года в России действует запрет на пропаганду ЛГБТ, за нарушение грозит до 5 млн руб. штрафа.

Рэпер Vacio (Николай Васильев), также побывавший на вечеринке, скопировал образ солиста Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса, надев на пенис носок Balenciaga. В итоге его оштрафовали на 200 тыс. руб. и арестовали на 15 суток по ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и ч. 3 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола). Позднее Vacio извинился и пояснил, что хотел «удивить» своим образом и никак не поддерживает ЛГБТ. «Приношу извинения за то, что оскорбил чувства других людей в такое столь тяжелое время для нашей страны», — сказал рэпер.

Ивлеева также принесла свои извинения, пояснив, что ее вечеринка была частью презентации невышедших фотосъемок, сделанных для журнала Playboy, который в 2022 году ушел из России. «Я за это приношу извинения перед всеми — перед обществом и перед своими гостями, которые невольно стали участниками всего происходящего в СМИ. Я целиком и полностью осознаю свою ответственность за произошедшее», — сказала она. Блогер пообещала передать деньги, вырученные от продажи билетов, на благотворительность.