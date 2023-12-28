Лавров рассказал о секретной встрече Запада по «формуле мира» Зеленского

Сергей Лавров (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Десять дней назад в полной секретности прошла встреча представителей западных стран и государств «глобального Юга» по «формуле мира», которую предлагает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».

Министр упомянул созданный в июне копенгагенский формат переговоров по этому вопросу. Он напомнил, что с тех пор состоялось несколько таких встреч с участием стран G7 («Большая семерка»), БРИКС и некоторых развивающихся государств. Россию, которая является членом БРИКС, на мероприятия не приглашали.

«Большая семерка» включает Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. В БРИКС кроме России входят Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.

«Десять дней назад состоялась очередная такая встреча, «семерка» плюс ведущие, развивающиеся страны, где уже не все страны большинства мирового участвовали, некоторые отказались от приглашения, но она прошла в полной секретности, ничего о ней нигде не сообщалось, никаких утечек допущено не было», — сказал глава МИДа.

Лавров пояснил, что российская сторона знает об этой встрече от «близких союзников». Где именно она проходила, министр не уточнил.

В 2023 году состоялись три встречи по украинской «формуле мира». Первая прошла 24 июня в Копенгагене, вторая — 5–6 августа в Джидде. Третья встреча состоялась на Мальте в конце октября.

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

Зеленский представил «формулу мира» в ноябре 2022 года. Предложенный Киевом план урегулирования конфликта предусматривает в том числе обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, вывод войск, восстановление территориальной целостности Украины, освобождение всех пленных, недопущение дальнейшей эскалации и фиксацию окончания конфликта.

Москва исключила переговоры на основе этого плана. В Кремле заявили, что о выводе войск не может быть и речи. Лавров назвал предложенную Киевом «формулу мира» нереализуемой.