ARD анонсировал переговоры по Украине после встречи ЕС с членами БРИКС

ARD анонсировал переговоры по Украине после встречи ЕС с членами БРИКС

Международный диалог по Украине может состояться уже в июле. В Копенгагене 24 июня по инициативе Киева состоялась встреча представителей ряда стран, в том числе глобального Юга. На ней обсуждалась «формула мира» Киева

Фото: Ed Ram / Getty Images

Мирные переговоры по Украине могут состояться уже в июле в формате международного диалога, сообщает телеканал ARD. В Копенгагене в субботу, 24 июня, встречались политические советники и советники по вопросам национальной безопасности стран мира, они обсуждали ключевые принципы достижения мира на Украине, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Во встрече в датской столице, которую инициировал Киев, участвовали представители Бразилии, Великобритании, Дании, Евросоюза, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции и Японии.

Украинская делегация вновь представила свою «формулу мира», Киев настаивает, что именно она «должна стать основой для достижения устойчивого и справедливого мира». Украинская сторона также предложила площадки для проведения глобального саммита мира — в частности, саму Украину. Среди других возможных мест упоминалась Генеральная ассамблея ООН.

На встречу должен был прилететь советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, сообщало агентство Reuters. В итоге он принял участие по видеосвязи.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагал провести глобальный саммит мира, чтобы заручиться поддержкой украинской «формулы мира», в мае.

Украинская «формула мира» состоит из десяти пунктов, куда включены в том числе радиационная и ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация окончания конфликта.

В мае The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники писала, что саммит мира по Украине может пройти до начала встречи стран НАТО в Литве, стартующей 11 июля.

В июне африканская делегация (президенты ЮАР, Замбии, Союза Коморских Островов, Сенегала, а также премьер Египта и спецпредставители президентов Республики Конго и Уганды) посетили Киев и Санкт-Петербург, где провели переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

По словам президента ЮАР Сирила Рамафосы, предложенная африканскими странами мирная инициатива предусматривает урегулирование конфликта дипломатическим путем, гарантии безопасности всем сторонам, возобновление поставок зерна через Черное море, гуманитарную поддержку всех пострадавших, освобождение военнопленных, а также «определенные процессы, которые повлекут за собой окончание этой войны».

Путин, комментируя эту инициативу, заявил, что Россия никогда не отказывалась от диалога. На встрече с делегацией он показал проект мирного договора, который Москва и Киев предварительно согласовали год назад. Россия, как и обещала, отвела войска, однако Киев пренебрег договоренностями, утверждал Путин.

В Кремле не раз заявляли, что Москва открыта к переговорам, но с учетом позиции Киева говорить о «стабильной почве» для них сегодня не приходится.