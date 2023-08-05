Насколько успешной будет встреча по украинскому урегулированию в Джидде

В Саудовской Аравии без участия России пройдут переговоры по Украине, на которых Киев представит свою «формулу мира». Возможность ее реализации Москва отвергла, МИД России назвал встречу попыткой сколотить антироссийскую коалицию

Кто будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии

5 августа в Джидде стартуют двухдневные переговоры, посвященные украинскому конфликту, на которые приглашены представители 30 стран, сообщила The Wall Street Journal. Свое участие подтвердили ЕС, Польша, Великобритания и ЮАР. США будут представлены на уровне советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана.

В четверг агентство «Ренхап» со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что представитель Южной Кореи также может принять участие во встрече. По словам официального представителя президента ЮАР Винсента Магвеньи, в Саудовской Аравии ожидают представителей G7 (Франция, США, Великобритания, Германия, Япония, Италия и Канада), Индии, Турции и Бразилии. Приглашения получили также Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия.

Представителей России на встречу не приглашали. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле намерены следить за ее ходом. «Предстоит понять до конца, какие цели они ставят и о чем планируют организаторы вести речь. Мы неоднократно говорили, что любые попытки, которые способствуют мирному урегулированию, достойны положительной оценки», — сказал Песков.

Из-за отсутствия на встрече делегатов России от поездки в Джидду отказался президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он пояснил, что если и Киев, и Москва будут согласны искать пути достижения мира, то Мехико примет участие. По данным агентства ТАСС на 1 июля, Китаю также было направлено приглашение на встречу, но Пекин его не принял. Незадолго до начала встречи, вечером 4 августа, МИД Китая сообщил, что в Джидду поедет спецпредставитель по делам Евразии Ли Хуэй. В Китае он ответственен за продвижение китайкой мирной инициативе по Украине, посещал с визитами страны ЕС, Украину и Россию.

Какой будет повестка дня

WSJ писала, что встреча в Джидде пройдет в рамках усилий ЕС и США по консолидации международной поддержки украинской мирной инициативы. Саудовская Аравия была выбрана местом проведения для того, чтобы склонить к участию в ней Китай, указывало издание со ссылкой на западных дипломатов. Как отмечает Politico, для самой Саудовской Аравии организация переговоров в Джидде является попыткой выправить имидж страны и наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль-Сауда на международной арене, после того как в 2018 году в Турции саудовскими спецслужбами был жестоко убит саудовский журналист и диссидент Джамаль Хашогги. Первым шагом на этом направлении стало заключение соглашения о восстановлении дипотношений с Ираном в марте 2023 года, теперь же Эр-Рияд, который уже способствовал обмену российскими и украинскими военнопленными, пытается стать посредником в украинском урегулировании.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что встреча станет продолжением переговоров, которые прошли в Копенгагене 24 июня. В Джидде Украина планирует вновь представить «формулу мира» президента Владимира Зеленского, впервые выдвинутую им осенью 2022 года во время видеообращения на саммите G20. «В ходе встречи, над подготовкой которой мы работаем, мы планируем говорить о десяти основополагающих пунктах «формулы мира», реализация которых позволит обеспечить не только мир для Украины, но и создаст механизмы для противодействия будущим конфликтам в мире», — сказал Ермак. Он отметил, что «формула мира» обсуждается более чем с 50 странами «практически на еженедельной основе».

10 пунктов киевской «формулы мира» Радиационная и ядерная безопасность

Продовольственная безопасность

Энергетическая безопасность

Освобождение всех пленных и депортированных

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка

Вывод российских войск и прекращение боевых действий

Возвращение справедливости

Противодействие экоциду (уничтожение флоры и фауны. — РБК)

Недопущение эскалации

Фиксация окончания конфликта

Politico ознакомилось с рабочим вариантом программы встречи в Джидде, согласно которому при консультациях будут затронуты десять тем, включая энергетическую, продовольственную и экологическую безопасность, создание трибунала по военным преступлениям и освобождение заключенных и насильственно депортированных лиц, включая детей. До начала консультаций представители ЕС, которые приедут в Джидду, соберутся на отдельную встречу, чтобы согласовать позиции.

Насколько результативной была встреча в Копенгагене

Впервые о встрече в Дании, посвященной украинскому урегулированию, сообщило агентство Bloomberg, затем информацию подтвердили в офисе президента Украины. По словам Ермака, идея провести переговоры принадлежала Киеву, в них приняли участие политические советники и советники по безопасности Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, ЮАР, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Франции и Японии. Переговоры стали продолжением прошедшей на саммите G7 в Хиросиме встречи между лидерами Украины, стран G7 и глобального Юга. Делегаты Китая на встрече не присутствовали, представителей России не приглашали.

В Копенгагене Украина представила свой взгляд на урегулирование с опорой на «формулу мира» Зеленского, а также отстаивала идею организации соответствующего саммита, указал Ермак. По его словам, все участники сошлись во мнении, что такой формат является успешным и должен быть продолжен. «Мной были озвучены площадки, которые могли бы стать потенциальным местом проведения глобального саммита мира. Первой я предложил Украину как наиболее желанный для нас вариант», — отметил глава офиса украинского президента.

WSJ со ссылкой на участников встречи сообщила, что на встрече в Копенгагене наблюдалось существенное расхождение между Украиной и большинством развивающихся стран. Украинские представители хотели заручиться поддержкой своего мирного плана, однако группа развивающихся стран ясно дала понять, что открыта для обсуждения общих принципов, но не конкретной инициативы. Из-за этого издание назвало план западных стран по организации саммита осенью 2023 года амбициозным.

Чем могут завершиться переговоры в Джидде

Проведение саммита по украинскому урегулированию по-прежнему остается на повестке дня. По данным Politico, в Джидде стороны могут договориться о двух возможных вариантах его организации. Первый — «на полях» саммита G20, который пройдет 9–10 сентября в Индии, второй — во время «высокой недели» 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, на которую съедутся мировые лидеры. Сессия Генассамблеи стартует 5 сентября.

Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил в среду, что в Вашингтоне не ожидают конкретных решений по итогам переговоров в Джидде. «Это только старт процесса», — пояснил он. Миллер уточнил, что цель встречи в том, чтобы страны-участники ознакомились с украинским взглядом на ситуацию.

Politico также указывает, что достижение прогресса в Джидде будет сложной задачей, так как Украина настаивает: предложенный ею вариант урегулирования является единственным возможным. Россия же отвергла вариант урегулирования по украинскому сценарию.

Участники переговоров в Копенгагене и Джидде не раз выступали с собственными идеями урегулирования и предлагали свои услуги в качестве посредника. Президент Бразилии Лула да Силва предлагал создать международную структуру по аналогии с G20, затем высказывался за обсуждение конфликта в рамках Совета Безопасности ООН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не раз выступал за встречу президентов России и Украины, группа африканских стран во главе с ЮАР летом 2023 года посетила Украину и Россию для продвижения собственной мирной инициативы.

Как Россия оценивает обе встречи

По данным Politico, Эр-Рияд планирует проинформировать Москву об итогах переговоров в Джидде. В России о переговорах в Копенгагене узнали от дружественных стран, представители которых получили приглашение на встречу, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в Кремле. Собеседник агентства отметил, что встреча явно была попыткой «обработать» близкие России страны, прежде всего членов БРИКС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя предстоящую встречу в Джидде, заявила, что в Москве рассматривают ее как попытку создания антироссийской коалиции. «Это просто приманка для того, чтобы все те страны, которые искренне переживают и хотят действительно урегулирования ситуации, хотят избежать еще больших ее масштабов — речь идет о конфликте вокруг Украины, — под эту «формулу Зеленского» собирают с целью якобы выработки некой мирной инициативы, урегулирования ситуации», — сказала Захарова на брифинге. По ее словам, «под видом разговора с небезразличными на самом деле хотят сколотить антироссийскую коалицию». Она резюмировала, что для России «формула мира» Зеленского неприемлема.