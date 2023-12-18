Путин продлил ограничения на сделки с недружественными компаниями

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Действие указа о специальных экономических мерах в сферах финансов и ТЭКа из-за действий недружественных стран и организаций продлили до конца 2025 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, его подписал президент Владимир Путин.

Этот указ, подписанный в августе 2022 года, запретил сделки с долями в стратегических компаниях России для держателей из недружественных государств. Ранее его действие продлевали до конца 2023 года.

Президент также продлил действие указа, согласно которому некоторые российские компании могут до конца года не учитывать голоса совладельцев из недружественных стран при принятии решений.

Это действует при условиях, если: компания ведет деятельность в сфере энергетики, машиностроения и торговли; другие страны ввели санкции в отношении российского бенефициара; иностранцам из недружественных стран принадлежит доля не более 50%; объем выручки компании за прошлый год превышает 100 млрд руб.

Путин также подписал указ о продлении ответных мер на введение потолка цен на отечественную нефть и нефтепродукты до июня 2024 года, он действовал до конца 2023 года.

Потолок цен на российскую нефть ввели страны G7, он действует с 5 декабря 2022 года и составляет $60 за баррель. Если нефть продается дороже, то компании из стран «Большой семерки» не могут оказывать услуги, сопровождающие ее транспортировку.

В России перечень недружественных стран появился в 2021 году после массовых высылок российских дипломатов. Тогда в список вошли США и Чехия. В июле 2022 года его расширили, включив Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию.

С марта 2022 года в России действует еще один список недружественных стран, который был создан в ответ на международные санкции и является более массовым: в него, помимо вышеперечисленных, включены все государства ЕС, Украина, Канада, Япония, Микронезия, Великобритания и другие, всего порядка 50.