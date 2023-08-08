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Война санкций ,  
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Путин отменил положения налоговых договоров с недружественными странами

Президент России Путин отменил положения налоговых договоров с недружественными странами
Сюжет
Война санкций
Президент России Путин отменил отдельные положения договоров по налогообложению с недружественными странами. Ранее Минфин и МИД предлагали ему отменить сами договоры
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Президент России Владимир Путин приостановил действие отдельных положений договоров по налогообложению с недружественными странами, включая США. Указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Решение было принято «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер» в связи с недружественными действиями стран, говорится в указе.

Действие указанных в указе пунктов соглашений приостанавливается до устранения недружественными странами нарушений экономических и иных интересов России, прав ее граждан и юрлиц или до прекращения действия документов.

Несмотря на приостановку большинства положений, некоторые из них продолжают действовать, в том числе:

  • возможность зачета в одном государстве подоходного налога, выплаченного в другом государстве;
  • взаимосогласительная процедура (межгосударственная медиация при решении спорных вопросов);
  • обмен информацией.

Правительству России поручили принять меры по снижению влияния на российскую экономику последствий приостановки действия перечисленных налоговых договоров.

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Путин также поручил МИДу проинформировать недружественные страны о приостановке положений налоговых договоров.

Партнер Б1 Марина Белякова рассказала РБК, что указом фактически устанавливается объем норм, которые перестают действовать — и это все положения о применении пониженных ставок, а также, например, определения.

«Приостановка такого числа международных соглашений, которые разрабатывались годами — это беспрецедентная и серьезная мера, в первую очередь с позиций трендов внешней политики. Вместе с тем, ряд зарубежных недружественных государств уже приостановили соглашения с Россией, и в этой части меру можно рассматривать как ответную», — отметила она.

По словам Беляковой, с финансовой точки зрения эффект от отмены пониженных ставок — это вопрос второго порядка, так как основная тема — это возможности свободного распоряжения капиталом — иностранцами в России, а российским бизнесом — за рубежом.

Она отметила, что особый интерес представляет поручение о проработке мер, направленных на снятие негативного воздействия приостановки на саму Россию.

«Фактическое повышение ставок налогов у источника (а именно к этому приводит приостановка соглашений) в ряде ситуаций станет дополнительным бременем для российских компаний, выплачивавших доход (в частности, при наличии в договорах gross-up provisions)», — пояснила она.

Белякова добавила, что по наиболее чувствительным из таких ситуаций нужна тонкая донастройка через нормы налогового Кодекса, которая позволит сохранить нагрузку на текущем уровне.

В марте Минфин и МИД предложили Путину издать указ о приостановке действия соглашений об избежании двойного налогообложения со странами, которые ввели против России санкции. Ведомства отмечали, что с 2022 года западные страны вводят в отношении России односторонние ограничительные меры. Отдельно они отмечали, что в феврале 2023 года ЕС включил Россию в черный список юрисдикций, которые не сотрудничают с Брюсселем в налоговой сфере.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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