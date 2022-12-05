Путин продлил ограничения на сделки с недружественными иностранцами

Указ запрещает сделки с долями в стратегических компаниях России для держателей из недружественных государств

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин продлил до конца 2023 года действие указа о специальных экономических мерах в сферах финансов и ТЭКа из-за действий недружественных стран и организаций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ был подписан в августе. Документ запрещает сделки с долями в стратегических компаниях России для держателей из недружественных государств. В первоначальном виде указ действовал до 31 декабря 2022 года.

Меры были приняты в связи с противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним государств и международных организаций, направленными на ограничительные меры против россиян, а также для защиты национальных интересов, говорится в тексте указа.

Запрет, в частности, касается сделок с акциями компаний, включенных в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, с долями участия, правами и обязанностями, принадлежащими участникам Соглашения о разделе продукции по проекту «Сахалин-1» и Соглашения о разработке и добыче нефти на Харьягинском месторождении на условиях раздела продукции, а также с акциями и долями, составляющими уставные капиталы российских банков.

В марте Россия в ответ на западные санкции внесла в список недружественных стран США, Канаду, Великобританию, весь Европейский союз и ряд других государств. Российским гражданам и компаниям разрешили в рублях расплачиваться по валютным обязательств перед зарубежными кредиторами из этого перечня. Правительство позже расширяло список, в том числе добавив в него заморские территории Великобритании, поддержавшие санкции Лондона.