Россия расширила первый перечень недружественных стран
Правительство расширило перечень стран, совершающих недружественные действия в отношении российских дипломатов.
Туда попали Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Им ограничат возможность нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников, находящихся на территории России.
«За Грецией закреплен лимит в 34 человека, за Данией — 20, за Словакией — 16», — говорится в сообщении. Словении и Хорватии нанимать сотрудников запретят.
В апреле 2021 года Владимир Путин подписал указ «о применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств», ограничивающий прием на работу в дипломатические представительства недружественных России стран. В мае того же года в список включили США и Чехию. Чехии разрешили заключать трудовые договоры только с 19 физическими лицами в России, Соединенным Штатам — ни с кем.
Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Москва не станет огульно заносить в этот список любую страну, такие решения примут на основе анализа ситуации и изучения возможностей вести дела со страной альтернативным способом.
В марте Путин подписал «Указ о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Документ устанавливает временный порядок исполнения государством и резидентами обязательств по кредитам, займам и финансовым инструментам перед кредиторами из стран, совершающих в отношении России недружественные действия. Перечень таких стран президент поручил определить правительству. В результате кабмин внес туда все страны-члены ЕС, США, Великобританию, Украину, Японию, Южную Корею и др.