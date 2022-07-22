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Россия расширила первый перечень недружественных стран

Россия расширила первый перечень недружественных стран с ограничениями для посольств
Речь идет о списке 2021 года, который предполагает ограничения для посольств в ответ на недружественные действия. В 2022-м был создан еще один список недружественных стран, связанный с финансовыми обязательствами России перед ними
Здание посольства Хорватии в Москве
Здание посольства Хорватии в Москве (Фото: Wikimedia Commons)

Правительство расширило перечень стран, совершающих недружественные действия в отношении российских дипломатов.

Туда попали Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Им ограничат возможность нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников, находящихся на территории России.

«За Грецией закреплен лимит в 34 человека, за Данией — 20, за Словакией — 16», — говорится в сообщении. Словении и Хорватии нанимать сотрудников запретят.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В апреле 2021 года Владимир Путин подписал указ «о применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств», ограничивающий прием на работу в дипломатические представительства недружественных России стран. В мае того же года в список включили США и Чехию. Чехии разрешили заключать трудовые договоры только с 19 физическими лицами в России, Соединенным Штатам — ни с кем.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Москва не станет огульно заносить в этот список любую страну, такие решения примут на основе анализа ситуации и изучения возможностей вести дела со страной альтернативным способом.

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В марте Путин подписал «Указ о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Документ устанавливает временный порядок исполнения государством и резидентами обязательств по кредитам, займам и финансовым инструментам перед кредиторами из стран, совершающих в отношении России недружественные действия. Перечень таких стран президент поручил определить правительству. В результате кабмин внес туда все страны-члены ЕС, США, Великобританию, Украину, Японию, Южную Корею и др.

 

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
список недружественных стран ЕС Словакия Греция Дания Словения Хорватия
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