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Путин разрешил бизнесу решать без учета «недружественных» акционеров

В ряде случаев российские компании смогут принимать решения без учета мнения совладельцев из «недружественных» стран. Такой порядок будет действовать как минимум до 31 декабря 2022
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

Некоторые российские компании могут до конца года не учитывать голоса совладельцев из «недружественных» стран при принятии решений, следует из указа президента Владимира Путина.

«В этом случае решение принимается большинством голосов от общего числа голосов, принадлежащих лицам, которые входят в состав органа <...> и не являются лицами недружественных иностранных государств <...>», — говорится в указе президента.

Указ действует при следующих условиях:

1. Компания ведет деятельность в сфере энергетики, машиностроения и торговли

2. Другие страны ввели санкции в отношении российского бенефициара

3. Иностранцам из недружественных стран принадлежит доля не более 50%

4. Объем выручки компании за прошлый год превышает 100 млрд руб.

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«Лицами недружественных стран» в указе не признаются:

  • граждане России и лица, находящиеся под их контролем;
  • юридические и физические лица, находящиеся в юрисдикции законодательства иностранного государства, не относящегося к недружественным (если они установили контроль в отношении «лиц недружественных стран» до 1 марта 2022 года);
  • лица, находящиеся под контролем таких субъектов права;
  • лица, находящиеся под контролем иностранного государства, если такой контроль установлен до 1 марта 2022 года.

В российском списке недружественных государств около 50 стран, включая США, Великобританию, Германию, Украину, Австралию, Новую Зеландию, Швейцарию и Японию. 

Путин разрешил бизнесу решать без учета «недружественных» акционеров
Путин разрешил бизнесу решать без учета «недружественных» акционеров

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Андрей Гатинский, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
указ Президента список недружественных стран акционерный контроль
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