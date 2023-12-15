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Суд отпустил из СИЗО охранницу брянской гимназии

Суд изменил меру пресечения охраннице брянской гимназии по делу о стрельбе
Галина Черткова
Галина Черткова (Фото: Надежда Михеева / ТАСС)

Брянский областной суд изменил меру пресечения сотруднице частной охранной организации «Экскалибур» Галине Чертковой, которая работала охранницей в гимназии, где произошла стрельба. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд удовлетворил жалобу на постановление об отправке женщины в СИЗО, которую подали обвиняемая и ее защитник. Постановление также обжаловала прокуратура Брянской области.

Черткову обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК; до пяти лет лишения свободы). Советский суд Брянска арестовал ее 9 декабря.

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В тот же день суд отправил в СИЗО директора охранной организации Сергея Поддубного. Ему инкриминируется та же статья, что и Чертковой.

На следующий день суд арестовал отца школьницы, открывшей стрельбу в гимназии, Дмитрия Афанаскина. Его обвиняют в ненадлежащем хранении огнестрельного оружия (ст. 224 УК) и доведении до самоубийства (п. «а» ч. 2 ст. 110 УК). Следствие считает, что отец применял к дочери физическое и психологическое насилие.

Мужчина признал вину в небрежном хранении оружия, но отрицает факт доведения до самоубийства. Брянский суд 15 декабря изменил меру пресечения Афанаскину, назначив вместо заключения под стражу запрет определенных действий. Мужчине нельзя общаться с фигурантами дела и пользоваться интернетом.

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По делу о стрельбе также проходит замдиректора брянской школы Лариса Католикова. Ее обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 293 УК). Суд назначил женщине домашний арест. По версии следствия, она ненадлежащим образом исполняла свои должностные обязанности по контролю за соблюдением пропускного режима, что позволило ученице пронести в школу огнестрельное оружие и открыть стрельбу.

Стрельба в брянской гимназии произошла 7 декабря: 14-летняя девочка убила одноклассницу и ранила пятерых школьников, после чего покончила с собой. Она стреляла из дробовика «Бекас-3», принадлежащего отцу. Ученики гимназии рассказали РБК, что девочка подвергалась травле со стороны одноклассников и стрелять начала прежде всего по мальчикам, которые над ней подшучивали.

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