Отца стрелявшей в Брянске школьницы обвинили в доведении до самоубийства

Дмитрий Афанаскин также подозревается в небрежном хранении оружия. Девочка устроила стрельбу, взяв его дробовик «Бекас-3», писала Baza. Суд отложил избрание меры пресечения мужчине и продлил его задержание до 72 часов

Дмитрий Афанаскин (Фото: Надежда Михеева / ТАСС)

Дмитрия Афанаскина, отца школьницы, которая 7 декабря устроила стрельбу в брянской гимназии № 5 и потом покончила с собой, обвинили еще по одной статье — о доведении до самоубийства (п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), сообщили РБК в пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

Следствие полагает, что Дмитрий применял к дочерям физическое и психологическое насилие. Мужчина признал вину в ненадлежащем хранении оружия, но отрицает доведение дочери до самоубийства, пишет Baza.

Советский суд Брянска отложил рассмотрение вопроса об избрании ему меры пресечения до 14:00 10 декабря, сказали в суде. ТАСС передает, что ему продлили срок задержания до 72 часов.

Афанаскина задержали после того, как его дочь устроила стрельбу в гимназии. Там погибли две девочки, включая напавшую, пятеро подростков получили ранения. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что семья школьницы, погибшей при стрельбе, получит 1 млн руб., 500 тыс. выделят тем, кто получил тяжелые ранения, а 300 тыс. выплатят пострадавшим с ранениями легкой степени.

Baza писала, что Дмитрию Афанаскину принадлежал дробовик «Бекас-3», из которого стреляла ученица. У мужчины, по данным канала, есть разрешение на хранение и ношение оружия. Против него возбудили дело по ст. 224 УК (небрежное хранение огнестрельного оружия; до двух лет лишения свободы). Афанаскин утверждал, что не заметил пропажи оружия.

Суд в Брянске 9 декабря также арестовал директора частной охранной организации (ЧОО) «Эскалибур» Сергея Поддубного и его сотрудницу Галину Черткову, которая работала в гимназии № 5 в день стрельбы. Последняя на заседании суда сообщила, что не заметила ничего подозрительного, а все, что девочка несла, «не бросалось в глаза». И Поддубный, и Черткова проходят по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть двух или более лиц; до пяти лет лишения свободы).

По подозрению в халатности задержали и заместителя директора гимназии № 5 Ларису Католикову, сообщал источник «РИА Новости» и писали «112» и Baza. Речь идет об обвинении по ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц; максимальное наказание — лишение свободы до семи лет). В региональной прокуратуре заявляли, что открывшая стрельбу школьница смогла пронести оружие в здание гимназии, поскольку со входа был убран металлодетектор.