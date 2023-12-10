Завхоза брянской школы отправили под домашний арест после стрельбы

Лариса Католикова (Фото: Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области)

Советский районный суд Брянска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста заместителю директора гимназии № 5 Ларисе Католиковой по делу о стрельбе в школе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

Католикову обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 293 УК). Ей грозит до семи лет лишения свободы. Суд по просьбе следствия отправил ее под домашний арест до 7 февраля 2024 года.

В гимназии № 5 Католикова работала замдиректора по административно-хозяйственной работе. По версии следствия, она ненадлежащим образом исполнила свои должностные обязанности по контролю за соблюдением пропускного режима, что позволило ученице пронести в школу огнестрельное оружие и открыть стрельбу по людям. Ранее в региональной прокуратуре заявили, что школьница смогла принести оружие, поскольку со входа в гимназию убрали металлодетектор.

Стрельбу в гимназии открыла 14-летняя ученица восьмого класса: утром 7 декабря она пришла на урок биологии с помповым ружьем и начала стрелять в одноклассников. Девочка убила одну школьницу, ранила пятерых, а затем покончила с собой.

Она стреляла из охотничьего ружья «Бекас-3», принадлежащего ее отцу. Ученики гимназии рассказали РБК, что девочка подвергалась буллингу со стороны одноклассников, стрелять она начала по мальчикам, которые над ней подшучивали.

Следователи завели дела по статьям об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК), халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 293 УК), и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК). По последнему обвинению суд отправил в СИЗО директора частной охранной организации «Эскалибур» Сергея Поддубного и его сотрудницу Галину Черткову, которая работала в гимназии в день стрельбы.

Отца стрелявшей девочки Дмитрия Афанаскина задержали. Его обвинили в небрежном хранении огнестрельного оружия (ст. 224 УК) и доведении до самоубийства (п. «а» ч. 2 ст. 110 УК). Следствие считает, что он применял к дочери физическое и психологическое насилие. Суд пока не избрал мужчине меру пресечения.