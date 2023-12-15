Суд отпустил из СИЗО отца стрелявшей в брянской школе девочки

Дмитрий Афанаскин (Фото: Надежда Михеева / ТАСС)

Брянский областной суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий отцу девочки, устроившей стрельбу в брянской гимназии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Меру пресечения в виде заключения под стражу <…> заменить запретом определенных действий», — сказал судья. Дмитрию Афанаскину запретили общаться с фигурантами дела и пользоваться интернетом, передает телеграм-канал «112».

Суд отправил Афанаскина в СИЗО 10 декабря. Его обвиняют в ненадлежащем хранении огнестрельного оружия (ст. 224 УК) и доведении до самоубийства (п. «а» ч. 2 ст. 110 УК). Следствие считает, что отец применял к дочери физическое и психологическое насилие. Мужчина признал вину в небрежном хранении оружия, но отрицает факт доведения до самоубийства.

Афанаскина задержали после того, как его 14-летняя дочь устроила стрельбу в гимназии. Девочка убила одноклассницу и ранила пятерых школьников, после чего покончила с собой. Она стреляла из дробовика «Бекас-3», принадлежащего отцу. Ученики гимназии рассказали РБК, что девочка подвергалась травле со стороны одноклассников и стрелять начала прежде всего по мальчикам, которые над ней подшучивали.

Следователи завели дела по статьям об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК), халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 293 УК), и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК). По последнему обвинению суд отправил в СИЗО директора частной охранной организации «Эскалибур» Сергея Поддубного и его сотрудницу Галину Черткову, которая дежурила в гимназии в день стрельбы.

По обвинению в халатности суд отправил под домашний арест завхоза школы Ларису Католикову. По версии следствия, она ненадлежащим образом исполнила свои должностные обязанности по контролю за соблюдением пропускного режима, что позволило ученице пронести в школу огнестрельное оружие и открыть стрельбу. Ранее в региональной прокуратуре заявили, что школьница смогла принести оружие, поскольку со входа в гимназию убрали металлодетектор.