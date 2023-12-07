Минздрав: при стрельбе в брянской гимназии ранены пять человек

При стрельбе в гимназии Брянска ранены пять человек

Фото: Надежда Михеева / ТАСС

В результате стрельбы в брянской гимназии два человека погибли, пятеро пострадали, рассказал журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Пятеро подростков были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Одному из них уже делают операцию, сообщил он.

«По предварительным данным следствия, 14-летняя девушка принесла в школу помповое ружье, из которого произвела выстрелы в своих одноклассников. В результате произошедшего двое погибли (одна из них стрелявшая), пятеро пострадавших, в настоящее время они доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в Следственном комитете по Брянской области.

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Управление МВД по региону сообщало, что школьница, устроившая стрельбу, покончила с собой. Мотивы преступления и обстоятельства происшествия выясняются.