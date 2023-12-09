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Общество ,  
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Суд арестовал директора ЧОПа из-за стрельбы в брянской школе

Суд на два месяца арестовал директора ЧОПа из-за стрельбы в брянской школе
Суд арестовал до 6 февраля директора ЧОП, который занимался охраной брянской школы, где произошла стрельба. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух человек (ч.3 ст.238 УК)
Сергей&nbsp;Поддубный
Сергей Поддубный (Фото: Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области)

Советский районный суд Брянска удовлетворил ходатайство о заключении под стражу гендиректора ООО «ЧОО Агентство Эскалибур» Сергея Поддубного по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц (ч.3 ст.238 УК) из-за стрельбы в брянской школе, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции области.

«По версии следствия, С.В. Поддубный, являясь генеральным директором ООО «ЧОО Агентство Эскалибур», предоставляющего услуги по обеспечению охраны и безопасности на территории и в здании МБОУ «Гимназия № 5», не обеспечил охрану помещений учебного заведения, в результате чего ученица школы пронесла в здание охотничье ружье, из которого выстрелила в одноклассников», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Поддубного отправили под арест до 6 февраля следующего года.

После стрельбы в брянской школе задержали завхоза
Общество
Лариса Католикова

7 декабря в брянскую школу с оружием пришла 14-летняя ученица восьмого класса. Она выстрелила из помпового ружья своего отца в одноклассников. В результате погибли сама стрелявшая и ее одноклассница, еще пять человек были ранены. СК завел дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК).

Ученики гимназии рассказали РБК, что открывшая стрельбу школьница подвергалась буллингу со стороны одноклассников, она выстрелила в мальчиков, которые над ней «подшучивали». Депутат Госдумы Александр Хинштейн причиной стрельбы назвал халатное отношение к хранению огнестрельного оружия.

Поддубного и сотрудницу охраны Галину Черткову задержали на следующий день. Кроме того, по подозрению в халатности 9 декабря задержали завхоза Ларису Католикову — она отвечала за организацию мер безопасности. До этого в региональной прокуратуре сообщили, что открывшая стрельбу восьмиклассница смогла пронести оружие в школу, так как имевшийся в заведении металлодетектор «со входа был убран».

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В отношении отца стрелявшей возбудили уголовное дело по статье о небрежном хранении оружия (ст. 224), передавали «Известия» и Baza. По данным канала, против мужчины также завели дело по статье о доведении до самоубийства (ст. 110). Его задержали на следующий день после стрельбы.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Брянск арест стрельба в школе ЧОП

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В полиции сообщили о проверках в брянской школе, где произошла стрельба
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После стрельбы в брянской гимназии возбудили дело о халатности
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