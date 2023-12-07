Над устроившей стрельбу восьмиклассницей подшучивали мальчики, рассказала РБК одна из учениц. Школьники также сообщили, что у девочки в ботинке был нож

Фото: Надежда Михеева / ТАСС

Над устроившей стрельбу в брянской гимназии № 5 издевались одноклассники, сообщили РБК ученики.

«Ее буллили (травили. — РБК). Из-за буллинга, может, с ума сошла. <...> Она была закрытой девочкой — которая начала стрельбу, — и она начала с мальчиков потому, что они подшучивали над ней», — рассказала РБК подруга учениц восьмого класса, где произошла стрельба.

Она сообщила, что сначала стрелявшая начала ходить по классу с оружием. Часть учеников прятались под партой, а подругам удалось выбежать из кабинета, отметила она.

Video

Учащаяся из другого класса гимназии сообщила, что они сидели на уроке физики, когда учительница попросила закрыть двери и не выходить. После этого они услышали четыре—пять выстрелов, а затем детей стали выводить из школы.

Как рассказала РБК еще одна ученица школы, сначала они услышали хлопок, но не придали этому значения, так как подумали, что в коридоре ведутся ремонтные работы. Потом раздался второй хлопок, он был еще громче. Учитель замолчал, но потом продолжил вести урок дальше. После в кабинет забежал мальчик из восьмого класса и сообщил, что в школе произошла стрельба, рассказала она.

Учащиеся гимназии также сообщили РБК, что у стрелявшей был спрятан нож в ботинке. По словам одной из учениц, у школьницы есть сестра-близняшка.

«Мой ребенок учится в этой школе, но во вторую смену. У меня окна на школу выходят. Видела, как двоих пострадавших детей вынесли на руках за ворота гимназии и увезли на скорой помощи. Еще одного занесли в скорую на носилках сразу возле крыльца. Сейчас эвакуация закончена. Занятия в школе отменены», — рассказала РБК Алина, мама одного из учеников гимназии № 5.

Утром 7 декабря восьмиклассница пронесла ружье в гимназию № 5 в Брянске и открыла стрельбу. В результате пострадали пять человек, одна девушка погибла. Стрелявшая ученица покончила с собой, сообщили в главке МВД по региону. СК завел уголовное дело об убийстве.

Губернатор Александр Богомаз заявил, что родителям погибшей ученицы и раненых школьников окажут помощь.