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Общество ,  
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Минздрав рассказал о состоянии раненых при стрельбе в брянской школе

Минздрав: двое раненых при стрельбе в Брянске находятся в тяжелом состоянии
Обстановка на месте стрельбы в Брянске, 7 декабря 2023 г.
Обстановка на месте стрельбы в Брянске, 7 декабря 2023 г. (Фото: Надежда Михеева / ТАСС)

Состояние двух пострадавших при стрельбе в брянской гимназии детей остается стабильно тяжелым, сообщила пресс-служба Минздрава.

«Состояние подростков, проходящих лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России, оценивается как стабильное тяжелое, они дышат самостоятельно», — цитирует сообщение ТАСС. Накануне им провели хирургические операции. Еще трое пострадавших, которые проходят лечение в Брянске, находятся в состоянии средней тяжести.

Отца устроившей стрельбу в Брянске школьницы арестовали на два месяца
Общество
Дмитрий&nbsp;Афанаскин

Стрельбу в гимназии № 5 открыла 14-летняя ученица восьмого класса. Утром 7 декабря она пришла на урок биологии с помповым ружьем и начала стрелять в одноклассников — убила одну школьницу, ранила пятерых, а затем покончила с собой. Девочка стреляла из охотничьего ружья «Бекас-3», принадлежащего ее отцу, которое принесла в школу в тубусе.

Суд отправил под арест ее отца, которого обвиняют в небрежном хранении оружия (ч. 2 ст. 224 УК) и доведении до самоубийства (п. «а» ч. 2 ст. 110 УК), а также замдиректора гимназии — ей предъявили обвинение в халатности (ч. 3 ст. 239 УК) из-за отсутствия рамок металлодетектора на входе.

Теги
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