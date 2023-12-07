Путин заявил о странах, не поддающихся «цыканью зубами» со стороны Запада

Путин: есть страны, которые не поддаются давлению и «цыканью зубами» Запада

Владимир Путин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Есть лидеры «мощных стран», которые не поддаются давлению Запада и отстаивают свои национальные интересы, заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!». Трансляцию вел РБК.

Эти страны не поддаются, «несмотря ни на какое внешнее давление, цыканье зубами, стуки по столу, нашептывание на ухо», заявил Путин. По его словам, лидеры этих стран, среди которых есть «мощные», руководствуются прежде всего своими собственными национальными интересами».

Россия с 2021 года ведет список недружественных стран, куда входят США и некоторые европейские страны, в том числе Чехия, Греция, Дания, Словения, Хорватия, Словакия, Норвегия. С весны 2022 года в России действует еще один перечень стран, совершающих недружественные действия, власти утвердили его после начала военных действий на Украине и введения санкций против Москвы. В списке около 50 государств, в том числе страны ЕС, Великобритания, США, Канада, Япония, Австралия и другие.

Сам Путин говорил, что не считает точным словосочетание «недружественные страны». По его мнению, для отражения существующих реалий больше подходят слова «недружественные правители».

В список дружественных России стран эксперты Национального исследовательского института развития коммуникаций в феврале 2023 года отнесли Белоруссию, Киргизию, Узбекистан, Казахстан, Армению, Таджикистан, Азербайджан и Туркменистан. К «относительно дружественным» аналитики причислили Грузию и Молдавию.

В то же время Венгрия после начала конфликта на Украине стала выступать против введения санкций в отношении России. Так, министр иностранных дел страны обещал заблокировать 12-й пакет санкций, если его принятие будет противоречить национальным интересам Венгрии. Также Словакия допускает отказ от одобрения нового пакета антироссийских санкций.