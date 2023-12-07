 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Форум «Россия зовет!» ,  
0 

Путин заявил о странах, не поддающихся «цыканью зубами» со стороны Запада

Путин: есть страны, которые не поддаются давлению и «цыканью зубами» Запада
Сюжет
Форум «Россия зовет!»
Сюжет
Война санкций
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Есть лидеры «мощных стран», которые не поддаются давлению Запада и отстаивают свои национальные интересы, заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!». Трансляцию вел РБК.

Эти страны не поддаются, «несмотря ни на какое внешнее давление, цыканье зубами, стуки по столу, нашептывание на ухо», заявил Путин. По его словам, лидеры этих стран, среди которых есть «мощные», руководствуются прежде всего своими собственными национальными интересами».

Кремль назвал «абсурдом» попытки найти пророссийских политиков в Европе
Политика
Дмитрий Песков

Россия с 2021 года ведет список недружественных стран, куда входят США и некоторые европейские страны, в том числе Чехия, Греция, Дания, Словения, Хорватия, Словакия, Норвегия. С весны 2022 года в России действует еще один перечень стран, совершающих недружественные действия, власти утвердили его после начала военных действий на Украине и введения санкций против Москвы. В списке около 50 государств, в том числе страны ЕС, Великобритания, США, Канада, Япония, Австралия и другие.

Сам Путин говорил, что не считает точным словосочетание «недружественные страны». По его мнению, для отражения существующих реалий больше подходят слова «недружественные правители».

В список дружественных России стран эксперты Национального исследовательского института развития коммуникаций в феврале 2023 года отнесли Белоруссию, Киргизию, Узбекистан, Казахстан, Армению, Таджикистан, Азербайджан и Туркменистан. К «относительно дружественным» аналитики причислили Грузию и Молдавию.

В то же время Венгрия после начала конфликта на Украине стала выступать против введения санкций в отношении России. Так, министр иностранных дел страны обещал заблокировать 12-й пакет санкций, если его принятие будет противоречить национальным интересам Венгрии. Также Словакия допускает отказ от одобрения нового пакета антироссийских санкций.

Программа развития РБК Pro Успешные переговоры: как отстаивать позицию и добиваться желаемого

Теги
Персоны
Владимир Путин санкции против России
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Япония усилит антироссийские санкции и передаст Украине $4,5 млрд помощи
Политика
Дерипаска предрек конец санкциям из-за роста объема операций в юанях
Политика
США ввели санкции против российских производителей дронов и лодок
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 8 декабря
EUR ЦБ: 99,81 (-0,32) Инвестиции, 16:50 Курс доллара на 8 декабря
USD ЦБ: 92,57 (-0,22) Инвестиции, 16:50
Суд вынес приговор куратору нелегальной торговли в Петербурге Бизнес, 17:51
Как научиться использовать возможности автомобиля по полной РБК и Jaecoo, 17:51
Как маркетплейсы выращивают российские fashion-бренды Новая экономика, 17:46
Оманский принц обратился к Путину со словами о засилье Запада Политика, 17:43
Продолжение следует: в правительстве обсудили поддержку МСП до 2030 года Национальные проекты, 17:43
Силуанов назвал временной мерой продажу экспортерами валютной выручки Финансы, 17:39
Жить на 17% счастливее: как укрепить социальное общение РБК и ЖК SOUL, 17:37
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Тренера «Локомотива» поймали на нарушении условий дисквалификации Спорт, 17:32
Что российский рынок интернет-рекламы готов поставлять на экспорт Отрасли, 17:30
Военная операция на Украине. Карта на 7 декабря Политика, 17:29
«В первый месяц сделали полмиллиона»: как работать с Яндекс Маркетом РБК и Яндекс Маркет, 17:28
«Аэрофлот» предупредил пассажиров о проблемах с покупкой билетов Общество, 17:26
Путин на встрече с принцем Омана пошутил о желании Костина стать султаном Финансы, 17:21
Как искусственный интеллект повышает кибербезопасность Новая экономика, 17:15