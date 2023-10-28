 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

МИД Венгрии назвал условия блокировки 12-го пакета санкций против России

Сийярто: Венгрия не одобрит 12-й пакет санкций, если туда войдут нефть и газ
Сюжет
Война санкций
Петер Сийярто назвал красной линией меры против российских энергетики, нефти, газа и атомной энергии. Глава МИДа считает, что ограничения больше вредят экономике ЕС и санкции не должны затронуть тех, «кто спас жизни венгров»
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Zoltan Balogh / EPA / ТАСС)

Будапешт не одобрит 12-й пакет санкций против России из-за военных действий на Украине, если его принятие будет противоречить национальным интересам Венгрии, заявил в интервью «РИА Новости» глава МИД страны Петер Сийярто.

«Красная линия для нас, очевидно, касается энергетики, газа, нефти, атомной энергии и любых других аспектов, которые могут нанести вред нашей государственной экономике», — сказал он.

По словам министра, в целом в Венгрии не видят смысла продолжать санкционную политику в отношении Москвы: ограничительные меры, даже если и «могут ударить по России и могут нанести ей вред», больше вредят экономике европейских стран, считает Сийярто.

Что касается персональных санкций, в Будапеште считают, что под них не должны попадать те, «кто спас жизни венгров, например сделав возможным покупку вакцин, или те, кто играет важную роль в обеспечении безопасности энергоснабжения». По словам Сийярто, Венгрия не дала включить в черные списки ЕС вице-премьера Дениса Мантурова, так как тот «способствовал спасению жизней венгров во время чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения»; то же касается министра здравоохранения Михаила Мурашко и главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

Санкции против Мантурова ввели Великобритания, Канада и США, Мурашко находится под канадскими ограничениями, Дмитриев — под американскими.

Bloomberg 21 октября сообщил, что консультации по новому пакету санкций ЕС начнутся в ближайшее время. По данным агентства, в него могут войти запрет на импорт российских алмазов, дальнейшие меры против обхода санкций и расширение списка компаний из третьих стран, которые помогают уклоняться от уже введенных ограничений. Польша и страны Балтии планировали продвигать ограничения в отношении атомной отрасли, но идея встретила сопротивление. Часть стран ЕС предлагала ввести дополнительные санкции в отношении российского сжиженного природного газа.

Читайте на РБК Pro
Потребители «ушли в себя»: что это значит для бизнеса — The Economist
Почему банки Канады перестали выдавать автокредиты и оформлять ипотеку
«Крокус Экспо», умноженный на три»: как устроена «Кантонская ярмарка»
Что не так с финансовым аутсорсингом в России

Российские власти считают западные санкции нелегитимными. В Кремле считают, что страна адаптировалась к ограничениям, поскольку «не одно десятилетие живет в этом режиме».

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Финансы

Что такое процентный риск и как компании управляют им в новых условиях

СберПро Медиа Госсектор

Не только в аптеке. Как развивается рынок продажи лекарств в России

СберПро Медиа Интересное

Обмен метриками и слепые тесты. Как внедрять ИИ и оценивать его эффект для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

5 грехов спикера. Как выступить так, чтобы пригласили ещё

СберПро Медиа Транспорт

Высокое напряжение: какие перспективы у электромобилей в России

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Как лесопромы-
шленный комплекс ищет новые ниши и рынки

СберПро Медиа Интересное

Какие есть перспективы у индустриального выращивания ягоды в России

СберПро Медиа Интересное

Тактильный и голографический: когда появится связь 6G и что она изменит для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые решения. Как бесшовно перейти на российское ПО

СберПро Медиа Тренды

Навигатор по цифровым решениям для компаний металлургии и горнодобывающей промышленности

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Сийярто Петер Венгрия санкции Евросоюз
Материалы по теме
Фон дер Ляйен назвала российские алмазы главным пунктом новых санкций
Политика
Кремль оценил способность России жить под санкциями еще десять лет
Политика
Bloomberg узнал о планах ЕС начать консультации по новому пакету санкций
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 98,35 (-0,39) Инвестиции, 27 окт, 15:58 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 93,22 (-0,34) Инвестиции, 27 окт, 15:58
В Казахстане объявили траур после гибели более чем 20 человек в шахте Политика, 12:09
Гуменник впервые после запрета выступил под Rammstein и сорвал программу Спорт, 12:01
Новое поколение рулит: чем отличаются последние модели LADA Vesta РБК и LADA, 11:49
ХАМАС заявил о провале наступления Израиля на сектор Газа Политика, 11:44
ЦАХАЛ показала действия танков и сухопутных войск в секторе Газа Политика, 11:36
Украинский боксер отказался от боя с россиянином за $400 тыс. Спорт, 11:35
В Набережных Челнах загорелась гостиница. Видео Общество, 11:12
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как стать продавцом на маркетплейсе. Инструкция РБК и Яндекс Маркет, 11:06
10 фактов о Ли Кэцяне, бывшем премьере Китая и соратнике Си Цзиньпина Политика, 11:00
МИД Венгрии назвал условия блокировки 12-го пакета санкций против России Политика, 10:51
Генассамблея ООН призвала к гуманитарному перемирию в секторе Газа Политика, 10:49
Касаткина проиграла в полуфинале на малом Итоговом турнире WTA Спорт, 10:43
Американец установил рекорд XXI века в НХЛ по очкам на старте сезона Спорт, 10:32
Тысячекратная деноминация 1998г.: почему она была почти незаметной РБК и Сбер, 10:29