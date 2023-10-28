МИД Венгрии назвал условия блокировки 12-го пакета санкций против России

Сийярто: Венгрия не одобрит 12-й пакет санкций, если туда войдут нефть и газ

Петер Сийярто назвал красной линией меры против российских энергетики, нефти, газа и атомной энергии. Глава МИДа считает, что ограничения больше вредят экономике ЕС и санкции не должны затронуть тех, «кто спас жизни венгров»

Петер Сийярто (Фото: Zoltan Balogh / EPA / ТАСС)

Будапешт не одобрит 12-й пакет санкций против России из-за военных действий на Украине, если его принятие будет противоречить национальным интересам Венгрии, заявил в интервью «РИА Новости» глава МИД страны Петер Сийярто.

«Красная линия для нас, очевидно, касается энергетики, газа, нефти, атомной энергии и любых других аспектов, которые могут нанести вред нашей государственной экономике», — сказал он.

По словам министра, в целом в Венгрии не видят смысла продолжать санкционную политику в отношении Москвы: ограничительные меры, даже если и «могут ударить по России и могут нанести ей вред», больше вредят экономике европейских стран, считает Сийярто.

Что касается персональных санкций, в Будапеште считают, что под них не должны попадать те, «кто спас жизни венгров, например сделав возможным покупку вакцин, или те, кто играет важную роль в обеспечении безопасности энергоснабжения». По словам Сийярто, Венгрия не дала включить в черные списки ЕС вице-премьера Дениса Мантурова, так как тот «способствовал спасению жизней венгров во время чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения»; то же касается министра здравоохранения Михаила Мурашко и главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

Санкции против Мантурова ввели Великобритания, Канада и США, Мурашко находится под канадскими ограничениями, Дмитриев — под американскими.

Bloomberg 21 октября сообщил, что консультации по новому пакету санкций ЕС начнутся в ближайшее время. По данным агентства, в него могут войти запрет на импорт российских алмазов, дальнейшие меры против обхода санкций и расширение списка компаний из третьих стран, которые помогают уклоняться от уже введенных ограничений. Польша и страны Балтии планировали продвигать ограничения в отношении атомной отрасли, но идея встретила сопротивление. Часть стран ЕС предлагала ввести дополнительные санкции в отношении российского сжиженного природного газа.

Российские власти считают западные санкции нелегитимными. В Кремле считают, что страна адаптировалась к ограничениям, поскольку «не одно десятилетие живет в этом режиме».