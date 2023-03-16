Путин назвал неправильным словосочетание «недружественные страны»

Словосочетание «недружественные страны» неточно отражает текущие реалии, для этого больше подходят слова «недружественные правители», считает Путин. По его словам, во многих странах к власти приходят люди с низким уровнем культуры

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Вошедшее в оборот словосочетание «недружественные страны» неточно отражает существующие реалии, для их описания больше подходят слова «недружественные правители», заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Политическая система, к сожалению, такая во многих странах мира, что она часто на верх поднимает людей с достаточно низким уровнем образования и общей культуры. Они иногда не понимают, что они говорят и делают. И результат, как известно, налицо. Их работа наносит ущерб своему собственному населению и своему собственному бизнесу», — сказал он.

При этом Путин отметил, что всю ответственность за «сегодняшнюю ситуацию» нельзя перекладывать на партнеров, «хотя нам очень хочется это делать». По его словам, Россия всегда опиралась на желание сотрудничать при уважении ее интересов, однако этого уважения Москва не увидела.

В России перечень недружественных стран появился в 2021 году после массовых высылок российских дипломатов западными странами. Включенные в него государства, по мнению Москвы, совершают недружественные действия в отношении российских дипломатов.Тогда в список вошли США и Чехия. В июле 2022 года его расширили, включив Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию.

Этим странам ограничили возможность нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников, находящихся на территории России.

В начале марта 2022-го правительство составило еще один перечень государств, совершающих недружественные действия по отношению к России, российских юридических и физических лиц. В него вошли страны ЕС, Австралия, Великобритания, США, Япония и др.

Этот документ устанавливает временный порядок исполнения государством и резидентами обязательств по кредитам, займам и финансовым инструментам перед кредиторами.