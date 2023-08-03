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Война санкций ,  
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Правительство включило Норвегию в список недружественных стран

Правительство России включило Норвегию в список недружественных стран
Сюжет
Война санкций
Норвегия пополнила первый список недружественных стран, который ведется с 2021 года. В нем также есть США, Чехия, Дания, Греция, Хорватия, Словения и Словакия. Включение в перечень означает ограничения в дипломатической сфере
Фото: J.W.Alker / Global Look Press
Фото: J.W.Alker / Global Look Press

Правительство включило Норвегию в перечень государств, совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом, сообщается на сайте кабмина.

Мера принята в рамках указа Владимира Путина от 2021 года, который был подписан после массовой высылки российских дипломатов западными странами. Тогда в перечень вошли США и Чехия. В июле 2022 года его расширили, включив Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию. Этим странам ограничили возможность нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников, находящихся на территории России.

Правительство включило Норвегию в список недружественных стран
Правительство включило Норвегию в список недружественных стран

Как отмечает правительство, в списке приведены не только названия стран, но и число граждан на территории России, с которыми представительства недружественных стран могут заключать трудовые договоры. Лимит для Норвегии составил 27 человек.

В кабмине предупредили, что список может быть расширен «с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств».

В середине апреля норвежские власти выслали 15 сотрудников российского посольства. Осло назвал их сотрудниками разведки, которые «участвуют в деятельности, которая несовместима с их дипломатическим статусом». Москва назвала эти действия «враждебным шагом» и объявила персонами нон грата десять норвежских дипломатов. В МИДе допустили принятие и других ответных мер.

С весны 2022 года в России действует еще один перечень стран, совершающих недружественные действия, власти утвердили его после начала военных действий на Украине и введения санкций против Москвы. Также Россия считает недружественными действиями оказание военной поддержки Киеву. Этот документ устанавливает временный порядок исполнения государством и резидентами обязательств по кредитам, займам и финансовым инструментам перед кредиторами. В списке около 50 государств, в том числе страны ЕС, Великобритания, США, Канада, Япония, Австралия и другие.

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Весной 2023-го Путин заявил, что не считает точным словосочетание «недружественные страны». По мнению президента, для отражения существующих реалий больше подходят слова «недружественные правители». В мае он сказал, что для России нет недружественных народов.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Норвегия правительство список недружественных стран дипломаты
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