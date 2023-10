Кремль назвал «абсурдом» попытки найти пророссийских политиков в Европе

Любого европейского политика, думающего о суверенитете своей страны и защищающего ее национальные интересы, называют «пророссийским», что само по себе абсурдно, заявил Песков

Дмитрий Песков (Фото: Кристина Кормилицына / POOL / TACC)

Ситуация, когда любого европейского политика, склонного защищать национальные интересы своей страны, называют «пророссийским», абсурдна. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он ответил на вопрос, чего ждет Кремль от отношений с новым руководством Словакии — партией бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которого Reuters и The Washington Post уже назвали «пророссийским» политиком и популистом.

«Целый ряд политиков в Европе именуют пророссийскими. И по сути мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, когда любой политик на европейском континенте, который склонен думать о суверенитете своей страны, который защищает интересы своей страны — его сразу пытаются окрестить пророссийским политиком. Это абсурд», — подчеркнул он.

Песков добавил, что при этом Москва хотела бы видеть больше опытных политиков на мировой арене, способных трезво оценить ситуацию.

В Словакии 30 сентября прошли парламентские выборы, на которых победила левоцентристская партия Фицо «Направление — социальная демократия» с 23,58% голосов. Партия получит в парламенте Словакии 42 места из 150. Фицо набрал наибольшее число голосов среди кандидатов.

Reuters и The Washington Post называют Фицо «пророссийским» политиком и популистом. The Financial Times отмечала, что в случае победы экс-премьера поддержка Украины Западом может ослабнуть.

После начала российской спецоперации на Украине Фицо выступил с критикой Запада, возлагая вину за начало военных действий на «украинских фашистов и нацистов». Также он призывал прекратить поставлять Киеву оружие.

Замглавы Еврокомиссии Вера Юрова заявила, что информационное пространство Словакии «утопало» в «высокой степени крайне правых, а также прокремлевских источниках». «Должна сказать о высокой степени манипулирования. Но, конечно, мы уважаем результаты выборов», — сказала она.