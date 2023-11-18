Словакия назвала «красную черту» в 12-м пакете санкций ЕС против России

Словакия выступит против, если в 12-й пакет санкций Евросоюза против России будет включено ядерное топливо, заявил министр иностранных дел республики Юрай Бланар, передает портал HNonline.

«Наша красная черта заключается в том, что [в санкционном пакете] не должно быть ядерного топлива. Потому что наши АЭС еще недостаточно преобразованы, чтобы быть способными функционировать на другом, альтернативном топливе», — объяснил Бланар.

Он подчеркнул, что если этот пункт будет в новом пакете антироссийских санкций, Братислава наложит на него вето. Так что при подготовке ограничений необходимо будет тщательно изучить их последствия не только для ЕС, но для Словакии, добавил министр.

О том, что Еврокомиссия (ЕК) уже одобрила предложения по 12-му пакету санкций против России, в середине ноября сообщил РБК представитель ЕК. По его словам, новый санкционный пакет нацелен на то, чтобы «урезать оставшиеся доходы России от экспорта алмазов в Европу и партнерские страны».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ограничительные меры будут включать «новые запреты на импорт и экспорт и действия по ужесточению потолка цен на нефть». По данным Bloomberg, новые ограничения затронут около €5 млрд товарооборота между Россией и ЕС.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил включить в новый пакет санкций свыше 120 физических и юридических лиц из России. В Европейской службе внешних связей отметили, что потенциальные санкции должны коснуться российской военной и оборонной отраслей, а также IT-сектора.