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Эксперты назвали число дружественных России постсоветских стран

НИИРК: Россия сохраняет хорошие отношения как минимум с половиной постсоветских стран
Из 14 постсоветских стран к дружественным России можно отнести как минимум восемь из них, сообщили эксперты НИИРК. Рейтинг возглавили Белоруссия и Киргизия, последние места заняли страны Прибалтики и Украина
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Россия сохраняет хорошие отношения как минимум с восемью соседними странами из 14, следует из рейтинга дружественности коммуникационных режимов соседних стран Национального исследовательского института развития коммуникаций (НИИРК).

Исследования проводились по 68 показателям среди 14 постсоветских стран. В ходе мониторинга анализировался комплекс коммуникаций: внешнеполитические, экономические, медиакоммуникации, коммуникации в образовании, науке, культуре, молодежные связи, религиозный диалог и другие. Максимальная оценка дружественности — 100 баллов, минимальная — минус 100 баллов.

По данным НИИРК, первое место среди самых дружественных к России стран традиционно занимает Белоруссия (88,4 балла). Следом идут Киргизия (60,6), Узбекистан (59,3), Казахстан (58,4), Армения (58,3), Таджикистан (57,9), Азербайджан (57) и Туркменистан (47,1). Все эти страны эксперты отнесли к «дружественным России коммуникационным режимам».

К «относительно дружественным» аналитики причислили Грузию и Молдову (24,2 и 8,3 балла), к «недружественным» — Латвию (минус 45,8), Литву (минус 49), Эстонию (минус 51,8) и Украину (минус 83,6).

По сравнению с предшествующим годом все участники рейтинга остались на своих местах, но в условиях военной операции на Украине и усиления западных антироссийских санкций поляризация «дружественности» и «недружественности» усилилась, отмечают авторы исследования.

Так, по итогам года зафиксировано улучшение динамики взаимоотношений с такими дружественными странами, как Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан. В то же время Армения и Казахстан попали в группу «флуктуирующих режимов» — там история взаимоотношений с Россией начинает пересматриваться и условия развития коммуникаций, вероятно, будут меняться к худшему, предупредили в НИИРК.

Эксперты также отмечают улучшение взаимоотношений с Грузией, которая отказалась присоединиться к санкциям против России и расширяет возможности для экономического сотрудничества.

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После начала российской военной операции на Украине многие западные страны и их союзники ввели против Москвы санкции, в связи с чем Россия утвердила список «недружественных стран». Изначально он предполагал только возможность расплачиваться по обязательствам перед кредиторами из этих стран в рублях, однако затем он стал фигурировать и в других документах.

В российском списке недружественных государств около 50 стран, включая США, страны ЕС, Великобританию, Украину, Австралию, Новую Зеландию, Швейцарию и Японию.

Эксперты назвали число дружественных России постсоветских стран
Эксперты назвали число дружественных России постсоветских стран

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Илья Пламенев Илья Пламенев
список недружественных стран соседи Россия Военная операция на Украине СНГ
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